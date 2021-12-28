Деяким користувачам навіть подарували гру.

Студія GSC Game World вже давно організовує для фанатів S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl квести у форматі гри в альтернативній реальності (ARG). Вони складені з безлічі взаємопов'язаних головоломок, а підказки до їх вирішення знаходяться на спеціальних сайтах і сторінках в соціальних мережах. Перший масштабний шифр розгадали ще взимку минулого року. А тепер користувачі зуміли досягти фіналу в другій ARG.

Читайте такожУкраїнські розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 відмовилися від своєї недавньої ініціативи після критики гравцівВ якості нагороди ентузіасти отримали раніше не опубліковані малюнки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а також великий PDF-файл. Останній містить різні документи з інформацією про Зону. Завантажити його можна за посиланням, яке розробники опублікували у своїй групі в соціальній мережі "Вконтакті". Додаткові призи отримають п'ять перших користувачів, які розгадали шифр. Їм надішлють S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl у виданні Retail Ultimate Edition з унікальними подарунками "всередині гри і поза нею". Більш точною інформацією на цей рахунок GSC не поділилася.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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