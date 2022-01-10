Bethesda залишилося тільки відполірувати RPG і все перевірити.

Судячи з нових інсайдерських даних, космічна рольова гра Starfield обійдеться без переносів. Надійний інформатор повідомив, що створення проекту практично завершилося. Тепер Bethesda Game Studios потрібно лише відполірувати RPG і перевірити працездатність всіх систем.

Читайте такожКіт у космосі і красиві кораблі: вийшов новий ролик про екшен-RPG Starfield від творців SkyrimВідомостями поділився інсайдер під псевдонімом Skullzi. Раніше він публікував скріншоти з альфа-версії проекту, так що інформатор точно має джерела серед розробників або тестувальників. На своєму акаунті в Twitter Skullzi виклав подальший план дій Bethesda. Студія буде полірувати головні джерела звуків і світла, реагувати на отримані відгуки, визначати і перевіряти системні можливості.

Розробники також займуться оптимізацією і тестуванням Starfield на цільових платформах. А якщо у команди залишиться час, то вона проведе ще один раунд полірування. У Мережі вже встигли пожартувати щодо відповідального підходу Bethesda. Користувачі кажуть, що Starfield може стати першою грою студії без багів.

Детальніше про Starfield

Вивчення космічних просторів — одне з головних занять в проекті. За словами розробників, на досліджуваних планетах користувачі зможуть займатися безліччю "забавних речей".

Показані в грі технології будуть схожі на сучасні, так як розробники не хотіли сильно заглиблюватися в футуризм.

Starfield вийде 11 листопада 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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