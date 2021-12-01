Розробники з Bethesda Game Studios обговорили гру і поділилися новими малюнками.

Bethesda Game Studios випустила новий ролик про Starfield — свою майбутню екшен-RPG про дослідження космосу. На відео гру обговорили генеральний директор компанії Тодд Говард, один з керівників Анджела Браудер і провідний художник Метт Карофано.

Розробники зізналися, що іноді недооцінюють кількість часу, яку фанати проводять в їхніх іграх. У Starfield вони спробували врахувати прагнення користувачів вивчати світи Bethesda протягом сотень годин. Новий проект студії назвали більш реалістичним і життєвим — в ньому є наукова основа. За словами Тодда Говарда, гра також відзначиться відмінною деталізацією, а світ в ній функціонує не так, як в Skyrim або Fallout. Розробники змогли застосувати в Starfield знання з різних сфер, наприклад, інженерії та робототехніки. Це теж відобразиться на сприйнятті проекту.

Ще в свіжому ролику показали малюнки, на основі яких створюється світ космічної екшен-RPG. На них можна побачити станцію з декількома персонажами і котом, різноманітні кораблі, ангар і вражаючу зимову локацію.

Детальніше про Starfield

Вивчення космічних просторів — одне з головних занять в проекті. За словами розробників, на досліджуваних планетах користувачі зможуть займатися безліччю "забавних речей".

Показані в грі технології будуть схожі на сучасні, так як розробники не хотіли сильно заглиблюватися в футуризм.

Starfield вийде 11 листопада 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук