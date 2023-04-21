В ігровому підрозділі корпорації може пройти низка звільнень.

У січні студія Tango Gameworks і видавництво Bethesda Softworks без попереднього анонсу випустили ритмічний екшен Hi-Fi Rush. Несподіваний реліз став яскравим інформаційним приводом, а гра отримала позитивні відгуки від преси та аудиторії. Однак продажі проєкту виявилися незадовільними, і керівництво Microsoft стає все більш незадоволеним станом справ в підрозділі Xbox.

Такою інформацією поділився інсайдер і редактор VentureBeat Джефф Грабб у свіжому випуску подкасту Game Mess Decides. Репортер заявив: "З того, що я чув, вона [Hi-Fi Rush] просто не заробила грошей, які мала б заробити. Вона отримала хороші відгуки, і ажіотаж був хорошим, тож кого звинуватити в подібному?"

На думку Грабба, Bethesda не варто було анонсувати і випускати гру в один день без попереднього маркетингу. Компанія занадто сильно поклалася на хороші відгуки і сарафанне радіо.

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Окремо інсайдер згадав, що керівництво Microsoft незадоволене ситуацією в Xbox. В результаті частину людей можуть скоротити, але шанси на позитивні зміни є: "Все може змінитися дуже швидко. Наприклад, Starfield стане успішною, а угода з Activision закриється. Однак з тією ж часткою ймовірності ситуація може продовжити погіршуватися".

Найближчі релізи від Xbox

Кооперативний шутер Redfall про винищення вампірів від Arkane Studios вийде 2 травня. Гра, як і всі свіжі релізи від внутрішніх студій Microsoft, відразу з'явиться в Game Pass.

Космічна екшен-RPG Starfield від Bethesda Game Studios порадує неосяжними просторами для досліджень 6 вересня.

За чутками, до кінця 2023 року з'явиться екшен Senua's Saga: Hellblade II від Ninja Theory.

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