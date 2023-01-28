Bethesda хоче переконати Microsoft відкласти свою наступну екшн-RPG до осені.

Інсайдер Horns поділився неприємними новинами з табору Bethesda Softworks і Microsoft. Два головних релізи компаній — Starfield і Redfall — знаходяться в сирому стані і потребують додаткового полірування. Ось тільки часу на це розробникам можуть не дати.

Нещодавно Horns розповів про анонс і випуск Hi-Fi Rush від Tango Gameworks в рамках заходу Developer Direct. Прогноз інформатора виявився вірним, тому йому можна з обережністю довіряти.

Як передає Game Revolution. Інсайдер писав: "Redfall вийде першою, і вона все ще перебуває в поганій формі, і, можливо, вона потребує більшого контролю якості, але вона все ще в кращій формі, ніж Starfield. Bethesda хоче більше часу на створення Starfield, і, якщо вони доб'ються свого, Starfield вийде восени 2023 року. Якщо MS доб'ється свого, то гра вийде в цьому фінансовому році. Якщо Starfield вийде в червні, очікуйте, що вона буде в поганій формі".

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За словами інсайдера, Microsoft поспішає з випуском своїх двох флагманських ігор з метою компенсувати втрати хмарного підрозділу Azure. Окремо Horns згадав Diablo 4, з якою склалася аналогічна ситуація. Проект все ще знаходиться в сирому стані, тому інформатор сумнівається в його релізі 6 червня.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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