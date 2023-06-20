Можливо, Dino Crysis отримає заслужений другий шанс.

Чутки про відродження Dino Crysis регулярно з'являються в Мережі протягом останніх років. І ось надійшов натяк від надійного інсайдера, що Capcom дійсно вирішила взятися за серію.

Все почалося з поста інформатора shinobi602 в Twitter. Він написав: "Сьогодні день сімейства Dino? Нарешті наші голодні апетити будуть задоволені?". Після цього shinobi602 опублікував зображення, яке натякає, що Capcom не збирається ділитися жодними новинами про Dino Crysis.

До обговорення приєднався інсайдер Том Хендерсон, який відомий своїми надійними джерелами в галузі. Він лише написав: "Наступного разу". Фраза інформатора натякає, що розробники все ж готують відродження Dino Crysis в певному форматі. Однак анонс відбудеться тільки в майбутньому. Іншими відомостями Хендерсон не поділився.

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Детальніше про серію Dino Crysis

Це франшиза жахів з елементами виживання від Capcom. Вона включає чотири проєкти, які вийшли в період з 1999 по 2003 рік. З тих пір серія перебувала в забутті.

Сюжети у всіх частинах франшизи були присвячені виживанню серед динозаврів. А геймплей базувався на принципах Resident Evil: потрібно шукати корисні предмети, зброю і припаси, а також вирішувати головоломки.

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