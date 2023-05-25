У ролику показали багатьох персонажів.

Презентація PlayStation Showcase відзначилася дебютним трейлером Dragon's Dogma 2 — свіжої екшен-RPG від Capcom. У ролику присутня швидка нарізка кадрів з персонажами, битвами і дослідженням світу.

На відео численні персонажі говорять свої репліки. Одні звертаються до протагоніста, а інші проголошують щось перед натовпом або висловлюють свою думку. Серед героїв будуть як красиві дівчата, так і могутні воїни. А в одному з кадрів показана нова раса звіролюдей.

З розмовами персонажів сусідять битви. Розробники мигцем показали бої з використанням різних стилів. Користувачі зможуть застосовувати мечі, луки і магічні заклинання. У кожної бойової спеціалізації є свої особливості. А ближче до кінця трейлера глядачам продемонстрували дракона і дослідження кількох локацій.

Що відомо про Dragon's Dogma 2

Capcom поділилася першими подробицями гри в блозі PlayStation. Сюжет буде присвячений боротьбі за трон і бою з древнім драконом. Останнього вважають як руйнівником, так і богом. А починається історія в підземній в'язниці.

Повернеться система "пішаків" з першої частини. Це супутники, характер яких визначає головний герой, але за їх дії відповідає штучний інтелект. Таким способом розробники хочуть зробити образи соратників максимально реалістичними.

Capcom пообіцяла реалізувати вражаючий фантастичний світ "за допомогою новітніх технологій графіки, штучного інтелекту та фізики".

Dragon's Dogma 2 вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, дата запуску поки не повідомляється.

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