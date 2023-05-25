Презентація PlayStation Showcase відзначилася дебютним трейлером Dragon's Dogma 2 — свіжої екшен-RPG від Capcom. У ролику присутня швидка нарізка кадрів з персонажами, битвами і дослідженням світу.
На відео численні персонажі говорять свої репліки. Одні звертаються до протагоніста, а інші проголошують щось перед натовпом або висловлюють свою думку. Серед героїв будуть як красиві дівчата, так і могутні воїни. А в одному з кадрів показана нова раса звіролюдей.
З розмовами персонажів сусідять битви. Розробники мигцем показали бої з використанням різних стилів. Користувачі зможуть застосовувати мечі, луки і магічні заклинання. У кожної бойової спеціалізації є свої особливості. А ближче до кінця трейлера глядачам продемонстрували дракона і дослідження кількох локацій.
Що відомо про Dragon's Dogma 2
- Capcom поділилася першими подробицями гри в блозі PlayStation. Сюжет буде присвячений боротьбі за трон і бою з древнім драконом. Останнього вважають як руйнівником, так і богом. А починається історія в підземній в'язниці.
- Повернеться система "пішаків" з першої частини. Це супутники, характер яких визначає головний герой, але за їх дії відповідає штучний інтелект. Таким способом розробники хочуть зробити образи соратників максимально реалістичними.
- Capcom пообіцяла реалізувати вражаючий фантастичний світ "за допомогою новітніх технологій графіки, штучного інтелекту та фізики".
- Dragon's Dogma 2 вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, дата запуску поки не повідомляється.