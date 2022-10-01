Він також розповів, як будуть розвиватися відносини між Sony і Kojima Productions після випуску гри.

Інсайдер Dusk Golem (він же AestheticGamer) раніше неодноразово зливав правдиві відомості про серії Resident Evil і Silent Hill. Наприклад, він розповів про сюжет, вступ і структуру світу в Village до офіційного анонсу. А зараз інформатор поділився подробицями про Death Stranding 2. Він підтвердив розробку гри і заявив, що зараз Sony і Kojima Productions вирішують, як будуть розвиватися їхні стосунки після релізу сиквела.

Відповідні відомості Dusk Golem опублікував на форумі ResetEra.

"Death Stranding 2 знаходиться в розробці (і, щоб деякі інсайдери знали, що я не збираюся тріпатися про це в майбутньому, його внутрішня кодове назва — Ocean), але Кодзіма вже давно уклав угоду з Sony з цього приводу, яка в даний час аналізується, чи повинні Sony і Kojima Productions відновити свою співпрацю після DS2 чи ні, але через багатоігровий контракт Sony і Kojima Productions раніше ніколи не було питань", — написав Dusk Golem.

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За даними інсайдерів, випуск Death Stranding 2 завжди планувався в партнерстві з Sony. Будь-яка інша інформація на цей рахунок — просто помилкові чутки. Угода Kojima Productions з Xbox не має нічого спільного з майбутнім проектом. Death Stranding 2 входила в контракт з Sony, який закінчиться після випуску гри.

Які ігри створює Kojima Productions

Згідно з офіційною інформацією, Kojima Productions запланувала два релізи в осяжному майбутньому. Перший проект масштабний, а другий — менший і експериментальний.

В одному з інтерв'ю Норман Рідус, виконавець головної ролі в Death Stranding, розповів про розробку сиквелу. Кодзіма в жартівливій формі підтвердив слова актора. Продовження серії, найімовірніше, стане великою грою Kojima Productions.

А другий проект, згідно з даними інсайдерів, називається Overdose і буде хорором з Маргарет Куеллі в ролі протагоніста.

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