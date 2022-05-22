До офіційного анонсу ще, схоже, далеко.

Норман Рідус в недавньому інтерв'ю розповів початок розробки Death Stranding 2. Хідео Кодзіма, керівник Kojima Productions і голова виробництва першої частини, опосередковано підтвердив слова актора.

Відповідну заяву Рідус зробив в інтерв'ю порталу Leo. Журналіст сказав: "Отже, у вас є книга, виходить заключний сезон, потім спін-офф, і ви знімаєтеся для Death Stranding, відеоігри". А актор відповів на це: "Ми тільки що почали другу [частину]".

Виходить, виконавець головної ролі в першій грі франшизи безпосередньо підтвердив створення сиквелу. Кодзіма відреагував на заяву Рідуса жартівливим повідомленням у Twitter. Але головне, що керівник Kojima Productions не спростував слова актора. Навпаки, він їх опосередковано підтвердив, опублікувавши пост, в якому нібито лає Рідуса за передчасний анонс розробки Death Stranding 2.

Кодзіма виклав фотографію, де він замахується битою з "Ходячих мерців" на актора, поки той стоїть на колінах. Знімок голова Kojima Productions супроводив наступним текстом: "Іди в свою кімнату, мій друг". Це натяк на те, що Рідус провинився, зробивши зайву заяву в інтерв'ю Leo.

Нагадаємо, актор згадував Death Stranding 2 ще в серпні минулого року. Тоді він сказав, що йдуть переговори щодо створення сиквелу.

Коротко про Death Stranding

У світі гри стався катаклізм, який назвали "вихід смерті". Америка лежить в руїнах, всюди бродять невидимі і смертоносні тварі, а ті, що вижили сховалися в розрізнених містах.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них — головний герой Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус.

В образі протагоніста користувачам належить пройти від східного узбережжя Америки до західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну.

Death Stranding вийшла 8 листопада 2019 року на PlayStation 4. Потім гра дісталася до ПК і PS5 – на обох платформах вона також доступна у форматі режисерської версії.

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