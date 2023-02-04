Dragon Age Dreadwolf анонсували ще наприкінці 2018 року, але про гру досі майже нічого невідомо. За цей час розробники лише опублікували два трейлери без конкретики і поділилися кількома концепт-артами. Про причини такої тиші навколо очікуваної екшен-RPG розповів надійний інсайдер Том Хендерсон. За його словами, Dragon Age Dreadwolf ще далеко до релізу, а її поточна концепція викликає побоювання.
Інформатор поспілкувався з кількома джерелами, знайомими з процесом розробки гри. Вони повідомили, що станом на лютий 2023 року, в проекті відсутня частина механік, а сюжетні лінії не завершені. При цьому в Dragon Age Dreadwolf залишилися елементи з минулої концепції, коли екшен-RPG планували зробити багатокористувацькою.
Як повідомив редактор Bloomberg Джейсон Шрайер, напрямок розробки кардинально змінили на початку 2021 року. З тих гра перетворилася в одиночну з повноцінною історією.
Одне з джерел Хендерсона заявило, що Dragon Age Dreadwolf в поточному варіанті "трохи нагадує Destiny з центральним хабом, де гравці могли б перегрупуватися, перш ніж відправитися на наступне завдання". Прихистку відведена важлива роль і в новому, одиночному форматі екшен-RPG. Це в цілому не дивно, адже ще в першій частині серії була присутня можливість відвідувати табір і спілкуватися там із супутниками.
Інші подробиці Dragon Age Dreadwolf
- Зі свого сховища гравці будуть відправлятися на місії через портали. Інформація про відкритий світ не надходила.
- У міру проходження користувачі зможуть обзавестися соратниками, які з'являться в прихистку. Супутників необхідно прокачувати і екіпірувати. При цьому перемикання між персонажами з команди, як в попередніх частинах, поки не реалізовано. Зараз є можливість лише вибирати здатність, яку бійці будуть застосовувати в бою.
- Битви в Dreadwolf більше схожі на hack and slash, а колесо вибору здібностей відсилає до Final Fantasy XV.
- Точних даних про терміни виходу гри Хендерсон не отримав, але він припускає, що реліз відбудеться не раніше 2024 року.