Екшен-RPG почали переробляти в одиночний проект у 2021-му, але з неї все ще стирчать багатокористувацькі "паростки".

Dragon Age Dreadwolf анонсували ще наприкінці 2018 року, але про гру досі майже нічого невідомо. За цей час розробники лише опублікували два трейлери без конкретики і поділилися кількома концепт-артами. Про причини такої тиші навколо очікуваної екшен-RPG розповів надійний інсайдер Том Хендерсон. За його словами, Dragon Age Dreadwolf ще далеко до релізу, а її поточна концепція викликає побоювання.

Інформатор поспілкувався з кількома джерелами, знайомими з процесом розробки гри. Вони повідомили, що станом на лютий 2023 року, в проекті відсутня частина механік, а сюжетні лінії не завершені. При цьому в Dragon Age Dreadwolf залишилися елементи з минулої концепції, коли екшен-RPG планували зробити багатокористувацькою.

Як повідомив редактор Bloomberg Джейсон Шрайер, напрямок розробки кардинально змінили на початку 2021 року. З тих гра перетворилася в одиночну з повноцінною історією.

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Одне з джерел Хендерсона заявило, що Dragon Age Dreadwolf в поточному варіанті "трохи нагадує Destiny з центральним хабом, де гравці могли б перегрупуватися, перш ніж відправитися на наступне завдання". Прихистку відведена важлива роль і в новому, одиночному форматі екшен-RPG. Це в цілому не дивно, адже ще в першій частині серії була присутня можливість відвідувати табір і спілкуватися там із супутниками.

Інші подробиці Dragon Age Dreadwolf

Зі свого сховища гравці будуть відправлятися на місії через портали. Інформація про відкритий світ не надходила.

У міру проходження користувачі зможуть обзавестися соратниками, які з'являться в прихистку. Супутників необхідно прокачувати і екіпірувати. При цьому перемикання між персонажами з команди, як в попередніх частинах, поки не реалізовано. Зараз є можливість лише вибирати здатність, яку бійці будуть застосовувати в бою.

Битви в Dreadwolf більше схожі на hack and slash, а колесо вибору здібностей відсилає до Final Fantasy XV.

Точних даних про терміни виходу гри Хендерсон не отримав, але він припускає, що реліз відбудеться не раніше 2024 року.

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