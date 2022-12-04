Розповідь йде від імені знайомого фанатам серії персонажа.

Студія BioWare та видавництво Electronic Arts все ще рідко діляться деталями Dragon Age: Dreadwolf — нової частини культової серії RPG. Але нещодавно розробники все ж випустили свіжий ролик. У ньому вони розповіли про головного лиходія від імені знайомого персонажа. Правда, ігрові кадри на відео відсутні.

Весь ролик створений з малюнків з двомірними анімаціями. Він виконаний у тому ж стилі, що і дебютний тизер Dragon Age: Dreadwolf. Розповідь на відео йде від імені Варріка — одного з компаньйонів головних героїв у другій частині франшизи і Inquisition.

"Я знав його як Соласа, задумливого мага, одержимого мріями. Але давним-давно у нього було інше ім'я: Фен'Харел, Жахливий Вовк. Стародавній ельфійський бог брехні або героїчний бунтар проти тиранії — залежно від того, якій історії ви вірите", — повідомив Варрік на початку відео.

Далі персонаж розповідає, що Солас зібрався знищити світ, і "тільки ми можемо його зупинити". Звідси напрошується два висновки. Перший і очевидний — Фен'Харел буде антагоністом в Dragon Age: Dreadwolf. А другий — Варрік стане одним з потенційних компаньйонів головного героя.

Dragon Age: Dreadwolf — основні подробиці

Цю екшен-RPG анонсували ще на The Game Awards 2018. З тих пір розробники поділилися лише малою кількістю деталей.

Як мінімум частина сюжету гри буде розгортатися на території імперії Тевінтер. Однак розробники поки не розкрили ні імені головного героя, ні зав'язки історії.

У жовтні 2022 року Dragon Age: Dreadwolf пройшла етап альфа-тестування. Але BioWare ще належить працювати над графікою і полірувати геймплей. Терміни релізу гри відсутні.

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