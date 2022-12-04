Студія BioWare та видавництво Electronic Arts все ще рідко діляться деталями Dragon Age: Dreadwolf — нової частини культової серії RPG. Але нещодавно розробники все ж випустили свіжий ролик. У ньому вони розповіли про головного лиходія від імені знайомого персонажа. Правда, ігрові кадри на відео відсутні.
Весь ролик створений з малюнків з двомірними анімаціями. Він виконаний у тому ж стилі, що і дебютний тизер Dragon Age: Dreadwolf. Розповідь на відео йде від імені Варріка — одного з компаньйонів головних героїв у другій частині франшизи і Inquisition.
"Я знав його як Соласа, задумливого мага, одержимого мріями. Але давним-давно у нього було інше ім'я: Фен'Харел, Жахливий Вовк. Стародавній ельфійський бог брехні або героїчний бунтар проти тиранії — залежно від того, якій історії ви вірите", — повідомив Варрік на початку відео.
Далі персонаж розповідає, що Солас зібрався знищити світ, і "тільки ми можемо його зупинити". Звідси напрошується два висновки. Перший і очевидний — Фен'Харел буде антагоністом в Dragon Age: Dreadwolf. А другий — Варрік стане одним з потенційних компаньйонів головного героя.
Dragon Age: Dreadwolf — основні подробиці
- Цю екшен-RPG анонсували ще на The Game Awards 2018. З тих пір розробники поділилися лише малою кількістю деталей.
- Як мінімум частина сюжету гри буде розгортатися на території імперії Тевінтер. Однак розробники поки не розкрили ні імені головного героя, ні зав'язки історії.
- У жовтні 2022 року Dragon Age: Dreadwolf пройшла етап альфа-тестування. Але BioWare ще належить працювати над графікою і полірувати геймплей. Терміни релізу гри відсутні.