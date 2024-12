Схоже, Microsoft мітить на графік одна гра на місяць.

Студія Compulsion Games, яка раніше відзначилася експериментальним We Happy Few, працює над пригодницьким екшеном South of Midnight.

Головною героїнею стане Гейзел, дівчина, яка, після таємничої катастрофи в рідному місті, виявляє в собі здібності Прядильниці, магічної цілительки. Їй належить зануритися у світ міфів і легенд південного фольклору, відновити зв'язки з духами та поборотися з небезпечними істотами, а заодно розкрити таємниці власного минулого і, можливо, знайти новий дім.

Ігровий процес буде зосереджений на дослідженні, битвах і взаємодії з духовними силами, заснованому на південних міфах і переказах. Гейзел доведеться балансувати між випробуваннями таємничого світу і поступовим усвідомленням своєї ролі як цілительки і провідника між світами.

Згідно з відомостями інсайдера eXtas1s, вихід South of Midnight заплановано на березень 2025 року. Microsoft планує показати трейлер із датою релізу на церемонії The Game Awards 2024. Водночас, якщо інформація інсайдера підтвердиться, то Avowed вийде в лютому, South of Midnight - у березні, а ще одна поки що не анонсована гра - у травні того ж року.

Раніше South of Midnight була номінована на звання "Найочікуваніша гра року" за версією Golden Joystick Awards 2024.

