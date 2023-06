Зібрали решту інформації з шоу.

Xbox Games Showcase вийшла доволі насиченою. В рамках шоу представили 11 ігор від внутрішніх студій Microsoft і ще 14 від компаній-партнерів. Про основні анонси і трейлери ми писали раніше, а в цьому матеріалі коротко розповіли про інші проєкти, показані на презентації.

South of Midnight

Нова гра від Compulsion Games, авторів We Happy Few. Це екшен з видом від третьої особи, дія якого розгортається у вигаданій частині США. Світ натхненний атмосферою глибокого півдня Штатів, а в геймплеї головна роль відведена складній системі магії.

33 Immortals

Кооперативний екшен і роглайк в одній особі. Користувачі зможуть об'єднуватися в команди до 33 осіб і боротися з ворогами в ізометричному форматі. За розробку відповідає команда Thunder Lotus Games, яка раніше випустила Spiritfarer.

Payday 3

Показали геймплейний трейлер шутера про кооперативні пограбування. Висока динаміка битв, командна робота, застосування гаджетів тощо. Але ось графіка відчувається застарілою. Реліз — 21 вересня на ПК і консолях, з першого дня в Game Pass.

Persona 3 Reload

Анонсували ремейк третьої частини франшизи з повністю переробленою графікою. А ось сюжет і покрокові битви залишилися без змін. Вийде на початку 2024 року на ПК, консолях і в Game Pass.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island

У грі пройде колаборація з серією Monkey Island. З'явиться новий острів і квести, пов'язані з культовими персонажами. Гайбраш Тріпвуд теж загляне на вогник.

Microsoft Flight Simulator

У гру додадуть орнітоптер з "Дюни". На цьому все.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Анонсована нова частина франшизи, в якій головний герой Ічібан Касуга потрапив в Америку. Причому він опинився голим на одному з пляжів. Трейлер вельми кумедний, а реліз відбудеться в 2024 році.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Дивний кооперативний слешер від Capcom. Гра натхненна японською міфологією. Користувачам належить відвідувати реальність духів і битися з демонами.

Forza Motorsport

Новий трейлер з гонками, реалістичною графікою і демонстрацією налаштувань автомобіля. Гра вийде 10 жовтня на ПК і Xbox Series, з першого дня можна буде випробувати в Game Pass.

Overwatch 2: Invasion

Трейлер майбутнього розширення з картами, місіями, режимами та іншим. Реліз відбудеться 10 серпня, а передплатникам Game Pass буде доступний набір з 6 новими героями, легендарними образами і всією косметикою.

Persona 5 Tactica

Анонсовано відгалуження в серії з тактичними битвами. За сюжетом примарні злодії зіткнулися з новою загрозою і повинні дати відсіч. Вихід заплановано на 17 листопада на ПК і консолях. Гра буде в Game Pass.

Jusant

Проєкт нагадує Death Stranding, тільки в горах. Деремося, використовуємо гаджети і вміння свого звірка. За створення відповідає DON'T NOD, відома за Life is Strange і Vampyr. Реліз на ПК, консолях і в Game Pass в кінці 2023-го.

Still Wakes the Deep

Психологічний хорор про виживання на нафтовій вишці в Північному морі під час шторму. Знадобиться шукати екіпаж і боротися з жахами, які проникли всередину споруди. За створення відповідає Тhe Chinese Room, відома за Amnesia: A Machine for Pigs і Everybody's Gone to The Rapture.

Dungeons of Hinterberg

Стилізований екшен з рольовими елементами, який включає подорожі по альпійському селі, битви і рішення головоломок. Реліз на ПК і консолях в 2024 році.

Cities: Skylines II

Свіжий трейлер містобудівного симулятора з фантастичною графікою. Такий рівень реалізму повинен сподобатися фанатам серії. Вихід відбудеться 24 жовтня.

Metaphor: ReFantazio

Один з головних анонсів заходу. Це нова гра від Atlus, яка відома за серією Persona. З останньої в проєкт перекочував фундамент — покрокові бої, різноманітність активностей, внутрішній календар тощо. У сюжеті буде сплітатися реальність і середньовічне фентезі. Metaphor: ReFantazio вийде на ПК і в якості консольного ексклюзиву на Xbox Series.

Towerborne

Під кінець презентації дебютувала свіжа гра від Stoic, розробників The Banner Saga. Це кооперативний екшен в красивій мультиплікаційній стилістиці. Користувачі будуть об'єднуватися в команди і відправляти на вилазки заради порятунку світу. Реліз в 2024 році на ПК і консолях.

Вас також можуть зацікавити новини: