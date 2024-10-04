Організатори Golden Joystick Awards 2024 оголосили про початок першого етапу голосування. Лідером за кількістю номінацій цьогоріч стали Astro Bot і Final Fantasy VII Rebirth, проєкти отримали місце в чотирьох категоріях. Ще одним помітним номінантом стала Senua's Saga: Hellblade II, вона з'являється в трьох категоріях.
Загалом на нагородженні представлено 22 номінації, але глядачі можуть проголосувати лише за 19 із них. Переможців категорій "Найкраща гра за версією критиків", "Найкраща адаптація", "Прорив року" і "Найкраща гра за версією стримерів" визначать члени журі.
Голосування за основні номінації триватиме до 2 листопада, потім буде ще одне голосування за найкращу гру року, яке пройде з 4 по 8 листопада. Віддати свій голос може будь-хто на сайті видання Gamesradar.
Найкраща гра року на ПК
- Frostpunk 2
- Tactical Breach Wizards
- UFO 50
- Animal Well
- Satisfactory
- Balatro
Найкраща гра року на консолях
- Helldivers 2
- Final Fantasy VII Rebirth
- Astro Bot
- Dragon's Dogma 2
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- Prince of Persia: The Lost Crown
Найкраща гра в ранньому доступі
- Manor Lords
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Hades II
- Palworld
- Lethal Company
- Enshrouded
Найкраща оповідь
- Final Fantasy VII Rebirth
- 1000xRESIST
- Like A Dragon: Infinite Wealth
- Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club
- Tactical Breach Wizards
- Lorelei and the Laser Eyes
Найкраща багатокористувацька гра
- Abiotic Factor
- Helldivers 2
- Sons of the Forest
- EA SPORTS College Football 25
- The Finals
- Tekken 8
Найкращий візуальний дизайн
- Astro Bot
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Metaphor: ReFantazio
- Гарольд Галібут
- Senua's Saga: Hellblade II
- Black Myth: Wukong
Найкраща інді-гра
- Balatro
- Arco
- Lorelei and the Laser Eyes
- Animal Well
- Слава Богу, ти тут!
- Індіка
- За межами Галактики
- Відважний сквайр
- Ultros
- Conscript
Найкраща інді-гра (видана самостійно)
- Crow Country
- I Am Your Beast
- Duck Detective: The Secret Salami
- Another Crab's Treasure
- Arctic Eggs
- Віденний (Riven)
- Маленький котик, велике місто
- Чарівники тактичного прориву
- Крихітна галявина
- UFO 50
Студія року
- Team Asobi
- 11 bit studios
- Digital Eclipse
- Capcom
- Visual Concepts
- Arrowhead Game Studios
Найкраще доповнення
- Destiny 2: The Final Shape
- World of Warcraft: The War Within
- Diablo IV: Vessel of Hatred
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Alan Wake 2 Expansion Pass
- God of War Ragnarök: Valhalla
Найкращий аудіодизайн
- Still Wakes the Deep
- Star Wars Outlaws
- Senua's Saga: Hellblade II
- Robobeat
- Astro Bot
- Balatro
Найкращий саундтрек
- Astro Bot
- A Highland Song
- Hauntii
- Silent Hill 2
- Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Final Fantasy VII Rebirth
Найкращий виконавець головної ролі
- Люк Робертс - Джеймс Сандерленд у Silent Hill 2
- Меліна Юргенс - Сенуа в Senua's Saga: Hellblade II
- Коді Крістіан - Клауд у Final Fantasy VII Rebirth
- Умберлі Гонсалес - Кей Весс у Star Wars Outlaws
- Тан Каідзі - Ічібан у Like A Dragon: Infinite Wealth
- Сонікуа Мартін-Грін - Альвільда в Asgard's Wrath 2
Найкращий виконавець другого плану
- Дон Мішел Беннетт - Айгіс у Persona 3 Reload
- Бріана Вайт - Айріс у Final Fantasy VII Rebirth
- Дебра Вілсон - Аманда Воллер у Suicide Squad: Kill the Justice League
- Еббі Грінленд і Хелен Голен - голоси фурій у Senua's Saga: Hellblade II
- Нів Макінтош - Сюзі в Still Wakes the Deep
- Метт Беррі - Герберт у Thank Goodness You're Here!
Як і раніше граємо (ПК і консолі)
- Fortnite
- Naraka: Bladepoint
- GTA Online
- EA Sports FC
- Valorant
- Dota 2
- Counter-Strike 2
- Warframe
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Roblox
- Apex Legends
- Minecraft
Як і раніше граємо (смартфони)
- PUBG Mobile
- Roblox
- Free Fire
- Monopoly Go!
- Honkai: Star Rail
- The Sims Mobile
- Star Wars: Hunters
- Call of Duty Warzone: Mobile
- Міні-автостради
- Subway Surfers
- Marvel Snap
- Squad Busters
Найкраще ігрове "залізо"
- Backbone One (2nd Gen)
- Steam Deck OLED
- LG UltraGear 32GS95UE
- Turtle Beach Stealth Ultra
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024)
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Найкращий трейлер
- Death Stranding 2 On The Beach - State of Play Announce Trailer
- Sid Meier's Civilization VII - Narrator Reveal Trailer
- Kingmakers Офіційний анонсовий трейлер
- Caravan SandWitch - стартовий трейлер
- The Plucky Squire - стартовий трейлер
- Helldivers 2 - The Fight for Freedom Begins - Launch Trailer
Найочікуваніша гра
- Monster Hunter Wilds
- DOOM: The Dark Ages
- Exodus
- Скейт
- Grand Theft Auto VI
- Mafia: The Old Country
- South of Midnight
- Death Stranding 2: На пляжі
- Slay the Spire 2
- Clair Obscur: Expedition 33
- Assassin's Creed Shadows
- Тупик
- Індіана Джонс і Велике коло
- Sid Meier's Civilization VII
- Hollow Knight: Silksong
- Fable
- Light No Fire
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Atomfall
Нагадаємо, що сьогодні були опубліковані рецензії на Silent Hill 2 Remake, а також релізний трейлер гри. Критики залишилися в захваті від гри, поставивши їй 87 балів на Metacritic.