Astro Bot була представлена в чотирьох номінаціях на Golden Joystick Award 2024 / Фото - Sony

Організатори Golden Joystick Awards 2024 оголосили про початок першого етапу голосування. Лідером за кількістю номінацій цьогоріч стали Astro Bot і Final Fantasy VII Rebirth, проєкти отримали місце в чотирьох категоріях. Ще одним помітним номінантом стала Senua's Saga: Hellblade II, вона з'являється в трьох категоріях.

Загалом на нагородженні представлено 22 номінації, але глядачі можуть проголосувати лише за 19 із них. Переможців категорій "Найкраща гра за версією критиків", "Найкраща адаптація", "Прорив року" і "Найкраща гра за версією стримерів" визначать члени журі.

Голосування за основні номінації триватиме до 2 листопада, потім буде ще одне голосування за найкращу гру року, яке пройде з 4 по 8 листопада. Віддати свій голос може будь-хто на сайті видання Gamesradar.

Відео дня

Найкраща гра року на ПК

  • Frostpunk 2
  • Tactical Breach Wizards
  • UFO 50
  • Animal Well
  • Satisfactory
  • Balatro

Найкраща гра року на консолях

  • Helldivers 2
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Astro Bot
  • Dragon's Dogma 2
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • Prince of Persia: The Lost Crown

Найкраща гра в ранньому доступі

  • Manor Lords
  • Deep Rock Galactic: Survivor
  • Hades II
  • Palworld
  • Lethal Company
  • Enshrouded

Найкраща оповідь

  • Final Fantasy VII Rebirth
  • 1000xRESIST
  • Like A Dragon: Infinite Wealth
  • Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club
  • Tactical Breach Wizards
  • Lorelei and the Laser Eyes

Найкраща багатокористувацька гра

  • Abiotic Factor
  • Helldivers 2
  • Sons of the Forest
  • EA SPORTS College Football 25
  • The Finals
  • Tekken 8

Найкращий візуальний дизайн

  • Astro Bot
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Metaphor: ReFantazio
  • Гарольд Галібут
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Black Myth: Wukong

Найкраща інді-гра

  • Balatro
  • Arco
  • Lorelei and the Laser Eyes
  • Animal Well
  • Слава Богу, ти тут!
  • Індіка
  • За межами Галактики
  • Відважний сквайр
  • Ultros
  • Conscript

Найкраща інді-гра (видана самостійно)

  • Crow Country
  • I Am Your Beast
  • Duck Detective: The Secret Salami
  • Another Crab's Treasure
  • Arctic Eggs
  • Віденний (Riven)
  • Маленький котик, велике місто
  • Чарівники тактичного прориву
  • Крихітна галявина
  • UFO 50

Студія року

  • Team Asobi
  • 11 bit studios
  • Digital Eclipse
  • Capcom
  • Visual Concepts
  • Arrowhead Game Studios

Найкраще доповнення

  • Destiny 2: The Final Shape
  • World of Warcraft: The War Within
  • Diablo IV: Vessel of Hatred
  • Elden Ring: Shadow of the Erdtree
  • Alan Wake 2 Expansion Pass
  • God of War Ragnarök: Valhalla

Найкращий аудіодизайн

  • Still Wakes the Deep
  • Star Wars Outlaws
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Robobeat
  • Astro Bot
  • Balatro

Найкращий саундтрек

  • Astro Bot
  • A Highland Song
  • Hauntii
  • Silent Hill 2
  • Shin Megami Tensei V: Vengeance
  • Final Fantasy VII Rebirth

Найкращий виконавець головної ролі

  • Люк Робертс - Джеймс Сандерленд у Silent Hill 2
  • Меліна Юргенс - Сенуа в Senua's Saga: Hellblade II
  • Коді Крістіан - Клауд у Final Fantasy VII Rebirth
  • Умберлі Гонсалес - Кей Весс у Star Wars Outlaws
  • Тан Каідзі - Ічібан у Like A Dragon: Infinite Wealth
  • Сонікуа Мартін-Грін - Альвільда в Asgard's Wrath 2

Найкращий виконавець другого плану

  • Дон Мішел Беннетт - Айгіс у Persona 3 Reload
  • Бріана Вайт - Айріс у Final Fantasy VII Rebirth
  • Дебра Вілсон - Аманда Воллер у Suicide Squad: Kill the Justice League
  • Еббі Грінленд і Хелен Голен - голоси фурій у Senua's Saga: Hellblade II
  • Нів Макінтош - Сюзі в Still Wakes the Deep
  • Метт Беррі - Герберт у Thank Goodness You're Here!

Як і раніше граємо (ПК і консолі)

  • Fortnite
  • Naraka: Bladepoint
  • GTA Online
  • EA Sports FC
  • Valorant
  • Dota 2
  • Counter-Strike 2
  • Warframe
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Roblox
  • Apex Legends
  • Minecraft

Як і раніше граємо (смартфони)

  • PUBG Mobile
  • Roblox
  • Free Fire
  • Monopoly Go!
  • Honkai: Star Rail
  • The Sims Mobile
  • Star Wars: Hunters
  • Call of Duty Warzone: Mobile
  • Міні-автостради
  • Subway Surfers
  • Marvel Snap
  • Squad Busters

Найкраще ігрове "залізо"

  • Backbone One (2nd Gen)
  • Steam Deck OLED
  • LG UltraGear 32GS95UE
  • Turtle Beach Stealth Ultra
  • ASUS ROG Zephyrus G14 (2024)
  • NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

Найкращий трейлер

  • Death Stranding 2 On The Beach - State of Play Announce Trailer
  • Sid Meier's Civilization VII - Narrator Reveal Trailer
  • Kingmakers Офіційний анонсовий трейлер
  • Caravan SandWitch - стартовий трейлер
  • The Plucky Squire - стартовий трейлер
  • Helldivers 2 - The Fight for Freedom Begins - Launch Trailer

Найочікуваніша гра

  • Monster Hunter Wilds
  • DOOM: The Dark Ages
  • Exodus
  • Скейт
  • Grand Theft Auto VI
  • Mafia: The Old Country
  • South of Midnight
  • Death Stranding 2: На пляжі
  • Slay the Spire 2
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Assassin's Creed Shadows
  • Тупик
  • Індіана Джонс і Велике коло
  • Sid Meier's Civilization VII
  • Hollow Knight: Silksong
  • Fable
  • Light No Fire
  • Ghost of Yotei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Atomfall

Нагадаємо, що сьогодні були опубліковані рецензії на Silent Hill 2 Remake, а також релізний трейлер гри. Критики залишилися в захваті від гри, поставивши їй 87 балів на Metacritic.

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