Гру анонсують у серпні.

Надійний інсайдер Том Хендерсон, який зазвичай ділиться тільки перевіреними відомостями, розкрив терміни анонсу нової частини Call of Duty і деякі подробиці.

Інформатор опублікував замітку на своєму сайті Insider Gaming. За його даними, продовження знаменитої серії шутерів від видавництва Activision представлять 1 серпня. Анонс відбудеться в рамках ігрового заходу в одній з частин Call of Duty, які вже вийшли. Наприклад, це може бути королівська битва Warzone 2.0. У її першій версії користувачам представили Black Ops Cold War і Vanguard.

Раніше Хендерсон розкрив дату виходу і періоди проведення бета-тестів нової CoD. Першими доступ до шутера отримають користувачі PlayStation — з 6 по 10 жовтня. Потім пройде загальне тестування на всіх платформах з 12 по 16 жовтня. Сюжетна кампанія для власників PS4 і PS5 відкриється 2 листопада, а повноцінний реліз відбудеться через 8 днів.

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Що відомо про нову частину Call of Duty

Офіційна інформація про проєкт поки не надходила, а всі відомості отримані від інсайдерів. За розробку гри відповідає Sledgehammer Games, яка створила провальну Vanguard.

Проєкт буде якось пов'язаний з Modern Warfare, проте це не повноцінне продовження. У шутері не реалізують традиційне протистояння з зомбі, але ходячі мерці все ж з'являться в одному з режимів.

Нова Call of Duty вийде 10 листопада 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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