Activision Blizzard змінила своє рішення.

Видавництво Activision Blizzard випустило фінансовий звіт за четвертий квартал минулого фінансового року з короткими підсумками за останні 12 місяців. У документі були дві важливі деталі — падіння доходів у 2022-му порівняно з 2021-м та зміна планів щодо Call of Duty. Компанія вирішила випустити повноцінне продовження серії в цьому році, а інсайдер Том Хендерсон вже поділився деталями шутера.

Ніяких офіційних подробиць гри Activision Blizzard не надала. Видавництво лише вказало на факт випуску нової повноцінної Call of Duty в 2023 році. При цьому раніше компанія заявляла, що серія візьме паузу в релізі свіжих частин. Вікно планували заповнити оновленнями для Call of Duty: Modern Warfare II, а ще витали чутки про доповнення до цього шутера.

Однак добавку скасували, щоб випустити повноцінне продовження. Про це розповів довірений інсайдер Том Хендерсон. За його інформацією, новий шутер буде пов'язаний з серією Modern Warfare. Але на поточний момент конкретні відомості про сюжет і антураж проєкту відсутні.

Відео дня

Хендерсон підтвердив заяву редактора Bloomberg Джейсона Шраєра, що розробкою свіжої Call of Duty керує Sledgehammer Games, яка створила провальну Vanguard. До виробництва також будуть підключені інші внутрішні студії Activision Blizzard. Хоча це в цілому не новина — всі недавні частини CoD створювалися в тандемі з десятка команд.

Інсайдер зміг з'ясувати дати бета-тестів і релізу наступної Call of Duty. Першими доступ до проєкту зможуть отримати користувачі PlayStation з 6 по 10 жовтня. Потім пройде загальне тестування на всіх платформах з 12 по 16 жовтня. Ранній шанс пройти сюжетну кампанію власники PS4 і PS5 отримають 2 листопада, а повноцінний реліз відбудеться через 8 днів.

Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: