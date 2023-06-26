У проєкті будуть поєднуватися два варіанти камери.

Інформація про поки що безіменну гру про Індіану Джонса майже не з'являється в публічному просторі. Винятком стало підтвердження від Bethesda Softworks, що проєкт не вийде на PlayStation 5. Саме тому доводиться задовольнятися рідкісними заявами інсайдерів. Один з них нещодавно розкрив ключову особливість гри.

Відомості надійшли від ведучого подкасту XboxEra Ніка Бейкера. У свіжому випуску своєї передачі інсайдер повідомив, що в проєкті буде поєднуватися вид від першої і третьої особи. Однак користувачі не зможуть вільно перемикати розташування камери. Воно повинно змінюватися автоматично в залежності від фрагмента проходження. Тобто будуть етапи з видом як від першої, так і від третьої особи.

До інформації варто поставитися скептично, адже офіційно її ніхто не підтвердив. Раніше у Бейкера вистачало промахів, тому найнадійнішим джерелом його не можна назвати. Тим більше, що до релізу плани розробників щодо розташування камери можуть помінятися, про що згадав сам Інсайдер.

Гра про Індіану Джонса: що відомо

Проєкт анонсували на початку 2021 року одним коротким повідомленням. З тих пір матеріали, присвячені грі, не виходили. Не було навіть повноцінного тизера.

Розробку довірили студії MachineGames, яка успішно перезапустила серію Wolfenstein в 2014 році, створила сиквел і три відгалуження.

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