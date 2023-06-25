Корпорація не хотіла, щоб Starfield стала ексклюзивом PlayStation.

Ще під час придбання Bethesda Softworks з боку Microsoft з'явилася інформація, що видавництво знаходилося в складному фінансовому становищі. Компанія вела обговорення з Sony щодо ексклюзивного випуску Starfield на PlayStation. До цього обидві сторони домовились про запуск Deathloop та Ghostwire: Tokyo в обхід Xbox. Microsoft не хотіла, щоб її платформи позбулися потенційно дуже популярної екшен-RPG. І в результаті корпорація запропонувала Bethesda Softworks угоду про поглинання.

Така інформація надійшла від генерального директора Xbox Gaming Філа Спенсера, який виступив на слуханні, пов'язаному з покупкою Activision Blizzard. Керівник пояснив, що в 2020 році Sony змогла налагодити зв'язки з багатьма талановитими студіями. Їхні ігри ставали як мінімум консольними ексклюзивами PlayStation. А ще японська компанія вела переговори щодо появи Starfield тільки на своїй консолі, і це змусило Microsoft діяти.

"Zenimax — чудовий приклад. Коли ми придбали Zenimax, одним із поштовхів до цього стало те, що Sony уклала угоду про Deathloop та Ghostwire і фактично заплатила Bethesda за те, щоб ці ігри не надходили на Xbox. Тому обговорення Starfield, коли ми почули, що Starfield потенційно також пропустить Xbox, зводилося до того, що ми не можемо займати позицію третьої консолі [і бути ще] далі позаду", — пояснив Спенсер.

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Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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