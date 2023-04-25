Armored Core VI Fire of Rubicon стане доступна вже найближчим літом.

В середині квітня екшен Armored Core VI Fire of Rubicon від студії FromSoftware, відомої завдяки Elden Ring і Dark Souls, отримала віковий рейтинг від корейського агентства. Зазвичай це відбувається за 3-6 місяців до релізу. І схоже, гра від японських розробників не стане винятком. За словами перевіреного інсайдера Тома Хендерсона, Armored Core VI вийде вже влітку.

Інформатор написав про це на своєму сайті Insider-Gaming. Джерела Хендерсона розповіли, що нова гра FromSoftware стане доступна 25 серпня 2023 року на всіх заявлених платформах.

Після новин про присвоєння вікового рейтингу в Кореї фанати почали чекати демонстрацію Armored Core VI Fire of Rubicon на Summer Game Fest. Саме на цьому заході в 2021 році вперше показали геймплейний трейлер Elden Ring. Однак джерела Хендерсона повідомили, що офіційну дату виходу майбутнього екшену повідомлять найближчим часом. Ймовірно, FromSoftware готує презентацію ігрового процесу.

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Armored Core VI Fire of Rubicon: основні подробиці

Це екшен-RPG з видом від третьої особи про битви великих роботів. Події гри розгортаються на планеті Рубікон 3. Півсотні років тому вона була майже зруйнована загадковою речовиною. Але тепер за контроль над видобутком субстанції почалася боротьба між міжгалактичними корпораціями.

Гравці братимуть участь у протистоянні, як вільні найманці. Вони можуть виконувати замовлення обох сторін, але в один момент доведеться вибрати, кого саме підтримувати.

У Armored Core VI належить управляти мехом, який можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою. Для знищення ворогів дозволяється застосовувати холодну і стрілецьку зброю.

Armored Core VI Fire of Rubicon вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S у 2023 році.

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