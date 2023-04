Armored Core VI Fire of Rubicon отримала віковий рейтинг.

Одна з внутрішніх команд студії FromSoftware, відомої завдяки Elden Ring, Dark Souls й іншим проєктам, працює над Armored Core VI Fire of Rubicon. Гра офіційно повинна вийти до кінця року, а нещодавно з'явилося підтвердження, що реліз може відбутися в найближчі місяці.

Днями екшен отримав вікову позначку від рейтингового агентства Кореї, що помітили журналісти порталу Gematsu. Зазвичай це відбувається незадовго до запуску. Як приклад можна згадати The Mageseeker: A League of Legends Story. Сторінка гри на сайті корейського рейтингового агентства з'явилася за три місяці до релізу. Цілком можливо, що з Armored Core VI Fire of Rubicon ситуація повториться.

Грі присудили позначку "12+", при цьому Elden Ring рекомендували для людей старше 17 років. В описі згадуються деякі сцени насильства в свіжому екшені FromSoftware. Однак в цілому, схоже, вона буде менш жорстокою в порівнянні з попередніми творіннями японської студії.

Відео дня

Нагадаємо, раніше видання eXputer з посиланням на власні джерела розповіло, що Armored Core VI Fire of Rubicon вийде в кінці вересня. А після неї з'явиться доповнення Shadow of the Erdtree до Elden Ring.

Armored Core VI Fire of Rubicon: основні подробиці

Це екшен-RPG з видом від третьої особи про битви великих роботів. Події гри розгортаються на планеті Рубікон 3. Півсотні років тому вона була майже зруйнована загадковою речовиною. Але тепер за контроль над видобутком субстанції почалася боротьба між міжгалактичними корпораціями.

Гравці братимуть участь у протистоянні, як вільні найманці. Вони можуть виконувати замовлення обох сторін, але в один момент доведеться вибрати, кого саме підтримувати.

У Armored Core VI належить управляти мехом, який можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою. Для знищення ворогів дозволяється застосовувати холодну і стрілецьку зброю.

Armored Core VI Fire of Rubicon вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S у 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини: