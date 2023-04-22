Під час запуску PlayStation 5 та Xbox Series X/S Sony та Microsoft хвалилися потужністю та особливостями своїх пристроїв. Однак з моменту появи консолей на ринку пройшло 2,5 роки, а ігри, які хоч трохи задіяли їх потенціал, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Відразу згадуються тільки God of War Ragnarök і Ratchet & Clank: Rift Apart. Однак вже зовсім скоро з'явиться флагман, що продемонструє всю міць PS5 і Xbox Series.

Такий висновок напрошується з недавньої публікації в Twitter інсайдера та ведучого подкасту XboxEra Ніка Бейкера (Shpeshal_Nick). Він написав: "Я чув, що робота над Alan Wake 2 йде повним ходом, і це буде справжня демонстрація нового покоління. Схоже, що гроші, [зароблені на] Fortnite, йдуть на великі цілі".

Прогнози Бейкера збуваються не завжди, хоча в минулому він нерідко мав рацію. Але все ж варто поставитися до інформації з часткою скепсису.

Відео дня

Правда, у фінансовому звіті за 2022 рік Remedy Entertainment заявляла, що Alan Wake 2 вже можна пройти від початку і до кінця. Студія перейшла до додавання запланованого контенту і все ще прагне випустити свій хорор в 2023-му. Тому інформація Бейкера про активне виробництво схожа на правду.

Alan Wake 2 — основні подробиці

Це перший повноцінний хорор з елементами виживання від фінської студії. Події сиквела розгортаються після сюжету першої частини, в центрі історії — письменник Алан Уейк.

Розробники обіцяють реалізувати заплутану оповідь і напружену атмосферу.

Проект створюється на вдосконаленій версії рушія Northlight, власної технології Remedy. Це гарантує належний рівень реалізму.

Вас також можуть зацікавити новини: