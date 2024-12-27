Маркетинговий відділ Rockstar уже на канікулах.

Раніше ми розповідали, що фанати GTA 6 роблять прогноз на те, що другий трейлер гри вийде 27 грудня, аж надто багато натяків зробила Rockstar саме на цю дату.

Однак не всі згодні з такою думкою. Інсайдер Rockstar під ніком Tez2 поділився в соціальних мережах, що вихід трейлера 27 грудня - маячня. На його думку, Rockstar би вже відкрито анонсувала швидкий вихід відео, це дало б їм змогу розігнати ще більший хайп щодо гри і, можливо, ще раз побити рекорд за переглядами.

Крім того, за інформацією Tez2, маркетинговий відділ Rockstar уже пішов на різдвяні канікули, і ніхто зараз нові матеріали випускати не буде.

Відео дня

Також інсайдер прокоментував фото одного з розробників GTA 6, де фанати розгледіли номер телефону магазину "27 Auto Sales у Флориді". Tez2 вважає, що це просто збіг, адже Rockstar ніколи не робила анонсів через своїх співробітників.

Ми розповідали, що адаптацію Гамлета, зняту в GTA Online, покажуть у кінотеатрах США. Актори розповіли, що вони наче прийшли в театр часів Шекспіра, коли це не було якоюсь високою культурою.

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