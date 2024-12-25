Гравці настільки зголодніли за новинами про гру, що бачать натяки в котячій шерсті, що випала.

Фанати Grand Theft Auto не перестають дивувати уявою і вже щосили припускають, що другий трейлер очікуваної GTA 6 може вийти 27 грудня. Цього разу в центрі уваги опинилося число "27", а також фаза спадного Місяця, завдяки якій колись вгадали дату першого показу гри.

За словами любителів теорій, практично кожна деталь, пов'язана з недавніми матеріалами Rockstar, натякає саме на "27": в Instagram-акаунті Rockstar зараз 27 постів, на 27 секунді першого трейлера проїжджає машина з написом "27" на вікні. Дехто навіть згадав знамениту парочку Бонні та Клайда, у яких був ідентифікаційний номер 1227, немов пряма вказівка на можливу дату прем'єри нового трейлера гри.

Ба більше, коли один із розробників Rockstar виклав у себе в соціальних мережах пост із мерчем, який йому надіслала компанія, гравці й там розгледіли натяки на дату виходу трейлера: клаптик котячої шерсті утворив римську IV, а телефонний номер, який розгледіли на фотографії, належить магазину "27 Auto Sales" у Флориді.

Відео дня

Також у справу знову втрутилася конспірологія навколо місячного циклу. Фанати звернули увагу, що перший трейлер показали під час Місяця, що спадає. Нібито студія Rockstar навмисно стежить за місячними фазами і підлаштовує під них великі анонси. Переконливіше за все звучить факт, що в ті ж фази супутника виходили перші ролики і по Red Dead Redemption. Щоправда, є і скептики, які вважають, що все це швидше збіг, а розробники просто люблять великі презентації під кінець року.

Утім, на різних форумах уже жартівливо стверджують, що навіть якщо у Rockstar не було планів випускати новий трейлер 27 грудня, то тепер доведеться це зробити, фанати так голосно про це заявляють, що залишити теорії без уваги буде справжнім марнотратством.

Раніше глава Take-Two Штраус Зельник розповів, що GTA 6 перевершить будь-які очікування гравців.

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