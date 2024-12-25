До прем'єри в кінотеатрах США готується Grand Theft Hamlet, перший фільм, повністю знятий у GTA Online. Це адаптація класичного твору Шекспіра "Гамлет", але в дуже незвичному сетинґу та умовах.
Актори Сем Крейн і Марк Уствервен під час карантину 2021 року вирішили незвичним чином скрасити вимушену ізоляцію: вони спробували поставити "Гамлета" просто в GTA Online. Так народилася ідея повнометражного документального фільму, який уже отримав кілька нагород і зібрав значні 94% на Rotten Tomatoes.
Ще навесні, на фестивалі SXSW, картина забрала приз за найкращий документальний фільм, а її співавтори, Сем Крейн і режисер Пінні Гріллс, були відзначені на врученні британської незалежної кінопремії. Головна фішка проєкту - зіштовхувати класичну п'єсу з жорсткою атмосферою GTA 5, де на тлі снарядів, що летять, раптово звучать монологи Шекспіра.
Режисер стрічки вважає, що за таких умов вони повернулися в театри, якими вони були за часів Шекспіра. Тоді це були заклади не піднесеної культури, а цілком собі масової, де збиралися різні верстви суспільства, зокрема й маргінальні, переказує Гріллс слова Крейна:
"Ти [співрежисер Сем Крейн] сказав мені ще на самому початку: 'Відчуття, ніби я повернувся на 500 років назад у театр Глобус, де люди кидали в акторів яблука... або навколо постійно ходили повії, і всі щось продавали.' Театр за часів Шекспіра був саме таким. Це була народна розвага, а не темна зала, де всі мають сидіти в тиші."
Grand Theft Hamlet уже йде в кінотеатрах Великої Британії і добереться до США 17 січня. Після прокату очікується прем'єра фільму на стрімінгу Mubi.
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