Грабельний білд багатостраждального довгобуду може бути доступним публіці вже в серпні.

Шанувальники з нетерпінням чекають S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World, яка, за останніми даними, має вийти на початку 2024 року. Хоча офіційної дати релізу розробник поки не називав, грабельний білд може здатися публіці вже в серпні.

Наступного місяця Xbox відвідає Німеччину в рамках виставки Gamescom 2023. Очікується, що цього року буде розгорнуто найбільший стенд, який коли-небудь був на Gamescom. За даними перевіреного інсайдера Тома Хендерсона, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разом з кількома іншими іграми стане частиною програми Xbox.

Як пише джерело, відвідувачі заходу, який пройде в період з 23 по 27 серпня, зможуть зіграти в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ймовірно, Xbox і студія GSC Game World також представлять свіжий трейлер гри з датою виходу.

Показ громадськості грабельної версії "Сталкера 2" – це обнадійливий сигнал для українських розробників, які з початку повномасштабного вторгнення РФ зіткнулися з низкою труднощів. Зокрема, у травні цього року росіяни "злили" в мережу 200 ГБ білд S.T.A.L.K.E.R. 2 Раніше ті ж самі росіяни шантажувати українських творців зливом даних і вимагали вибачень.

Останній офіційний показ "Сталкера 2" відбувся наприкінці грудня 2022 року. Тоді розробники опублікували геймплейний трейлер гри з демонстрацією основних аспектів. Ролик також показує багато нових і вже знайомих персонажів.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, жахів і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться кількома кінцівками. В процесі проходження гравцям належить приймати рішення, які спричинять наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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