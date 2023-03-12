Вони вже виклали у відкритий доступ десяток скриншотів гри, які розробники офіційно не публікували.

Росіяни почали шантажувати українську студію GSC Game World, яка працює над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Частина так званих "фанатів" гри з РФ заявили, що володіють безліччю конфіденційних матеріалів, пов'язаних з проєктом. А один з цих "шанувальників" міг воювати проти України.

У співтоваристві "Вісник "Того самого Сталкера" в соціальній мережі "ВКонтакті" ввечері 11 березня з'явився великий пост. Він був опублікований від імені авторів групи, які заявили, що нібито мають безліч конфіденційних матеріалів із S.T.A.L.K.E.R. 2. Згадуються сценарій, скриншоти, малюнки, карти і описи заставок. Обсяг, за словами росіян, обчислюється "десятками гігабайт".

Автори поста заявили, мовляв, не хочуть викладати все у вільний доступ, хоча відразу опублікували десяток скриншотів і концептів. Це нібито зроблено для підтвердження інформації в пості. Однак росіяни пригрозили розмістити весь обсяг даних в Мережі, якщо GSC Game World не виконає кілька вимог. Як заявили шантажисти, розробники повинні:

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"Одуматися, переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії, вибачитися за негідне ставлення до простих гравців з цих країн".

Розблокувати профіль NF Star в офіційній спільноті S.T.A.L.K.E.R. в Discord, де його нібито заблокували без причин.

Повернути російську офіційну локалізацію. Мабуть, йдеться про озвучення, тому що субтитри в грі будуть.

Росіяни заявили, що GSC Game World має виконати всі умови до 15 березня. За словами шантажистів, "не треба через політику псувати людям гру". В кінці вони заявили, мовляв, володіють матеріалами, які показують як вже розкриті місця з гри з інших ракурсів, так і поки невідомі події і локації.

Один з коментаторів під постом припустив, що за такий витік може бути кримінальна відповідальність. Йому відписав користувач під псевдонімом Nick Frost. Судячи з усього, саме ця людина шантажує розробників витоком. У своєму повідомленні росіянин згадав участь у так званій "СВО", тобто він воював проти України.

Ми запросили офіційний коментар у GSC Game World, але компанія поки детально не обговорює ситуацію, що склалася. Студія готує публічну заяву, про що розповіла GameDev.DOU.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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