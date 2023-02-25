Захід пройде перед Е3 2023.

На цьому тижні Sony організувала пряму трансляцію State of Play з демонстрацією різноманітних ігор. Наприклад, глядачам показали ремейк Resident Evil 4, Baldur's Gate 3 і Suicide Squad: Kill the Justice League. Але, якщо вірити редактору VentureBeat і перевіреному інсайдеру Джеффу Граббу, це був лише розігрів. Основне шоу Sony пройде в червні перед Е3 і представить "другу фазу" ігор для PlayStation 5.

Такою інформацією журналіст поділився у свіжому випуску подкасту Game Mess Decides. Він заявив: "Сама Sony зберігає свої справді хороші матеріали для чогось іншого, що й відбувається тут [на State of Play], вони зберігають свої хороші матеріали для PlayStation Showcase, яка має відбутися перед E3".

За словами Грабба, шоу було заплановано ще на минулу осінь. Однак внутрішні студії Sony не встигали підготувати анонси, тому захід перенесли на літо. Він буде масштабним і "повинен покласти початок другій фазі PS5".

Які проєкти представить Sony

Компанія має 16 внутрішніх студій, кожна з яких створює принаймні один проєкт. А флагманські команди, наприклад, Insomniac Games і Naughty Dog, паралельно працюють над декількома іграми.

Sony точно покаже геймплей вже анонсованих релізів. Сюди відносяться Marvel's Wolverine, Marvel's Spider-Man 2, Death Stranding і самостійний мультиплеєр до The Last оf Us Part II.

Про новинки, які представлять на презентації, можна судити тільки за чутками і витоками. Швидше за все, глядачам покажуть Ghost оf Tsushima 2, багатокористувацький екшен у всесвіті Horizon і гру від Bluepoint Games.

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