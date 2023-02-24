Проєкт загляне на PlayStation 5.

В рамках заходу State of Play Larian Studios опублікувала свіжий трейлер Baldur's Gate 3. Розробники розкрили дату релізу повноцінної версії масштабної RPG і оголосили про вихід на ще одній платформі — PlayStation 5.

Спочатку в ролику демонструється генерал Кетерік Торм, який розповідає свою історію: "Моє життя було роздерто на частини. А коли я після цього спробував викупити його назад, це коштувало мені всього. Я повинен завершити те, що почав. План смерті буде завершено".

Кетеріка Торма озвучив відомий актор Дж. К. Сіммонс, відомий за ролями у фільмах "Людина-павук", "Залізна хватка", "Розплата" та інших. Larian Studios опублікувала окремий ролик з демонстрацією запису реплік персонажа.

Судячи зі свіжого трейлеру, користувачам знадобиться дізнатися таємницю Торма. Генерал володіє невразливістю, і гравці повинні позбавити його цієї переваги. З персонажем буде пов'язаний окремий ланцюжок завдань.

У другій половині ролика Larian продемонструвала геймплейні кадри з основними аспектами Baldur's Gate 3. Сюди відносяться створення персонажа, бої, діалоги, застосування умінь з кидками кубика та інше. А ще розробники показали кооператив з розділеним екраном, який з'явиться у фінальній версії RPG. Вона буде доступна 31 серпня 2023 року на ПК, PS5 та Mac.

Покупці Baldur's Gate 3 у ранньому доступі отримають безкоштовне оновлення до версії Deluxe. Остання включає косметичні предмети, а також цифрові версії саундтреку, артбука і постерів персонажів.

Baldur's Gate 3 — основні подробиці

Це масштабна рольова гра від Larian Studios, творців дилогії Divinity: Original Sin.

Події гри розгортаються у всесвіті Забутих Королівств. Головному героєві належить вирішити долю світу, а заодно пройти через низку інтриг, романів і зрад.

Усередині протагоніста знаходиться Іллітід, який поступово його пожирає. Однак ця напасть дає величезну силу, і спокуса її використання поступово наростає.

Геймплей Baldur's Gate 3 включає створення і прокачування персонажа, формування команди, битви, виконання завдань та інше. Гра славиться своєю варіативністю: кожну місію можна пройти різними способами, а в боях навіть є варіант кинути в супротивника чоботом.

Baldur's Gate 3 поки доступна тільки на ПК у форматі раннього доступу.

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