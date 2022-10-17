Чутки про велику ігрову презентацію Sony витають в Мережі вже кілька місяців поспіль. І це не дивно, адже компанія проводить такі заходи щорічно. Спочатку інсайдери говорили, що шоу відбудеться у вересні, потім — у жовтні. Однак тепер з'явилася інформація про перенесення заходу. Нібито Sony прийняла таке рішення через угоду Microsoft з Activision Blizzard.
Такою інформацією поділилася інсайдер Міллі Аманд на своєму акаунті в Twitter. Раніше вона публікувала правдиві відомості про ігри та продукцію японської компанії.
"Поточне розслідування CMA щодо придбання компанією MS компанії AB дійсно затримало будь-які плани Sony щодо проведення презентацій. Ексклюзивні ігри та IP від провідних внутрішніх студій були "заблоковані". Sony вважає, що демонстрація додасть вагомості аргументам MS. Silent Hill і [секретна гра] Кодзіми були частиною шоу. Початковий анонс демонстрації був запланований на 11 жовтня, а сама демонстрація відбулася б 20 жовтня. Sony поки поставила [презентацію] на паузу", — написала Аманд.
Sony проти угоди Microsoft і Activision Blizzard
- У серпні японська компанія заявила, що Call of Duty важлива для PlayStation, і зараз ніхто не здатний створити конкурента франшизі шутерів від Activision Blizzard. Коли CoD перестане виходити на PS, це буде ударом для платформи.
- Генеральний директор PlayStation Джим Райан літав до Брюсселя, щоб особисто висловити стурбованість майбутньою угодою Microsoft з Activision Blizzard.
- В середині вересня антимонопольні органи Великобританії і Європи вирішили провести поглиблене розслідування майбутньої покупки. Sony привітала це рішення і заявила, що поглинання матиме "серйозні негативні наслідки для геймерів і майбутнього ігрової індустрії".