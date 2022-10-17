Японська компанія не хоче, щоб конкурент отримав додаткову перевагу в спробах завершити покупку Activision Blizzard.

Чутки про велику ігрову презентацію Sony витають в Мережі вже кілька місяців поспіль. І це не дивно, адже компанія проводить такі заходи щорічно. Спочатку інсайдери говорили, що шоу відбудеться у вересні, потім — у жовтні. Однак тепер з'явилася інформація про перенесення заходу. Нібито Sony прийняла таке рішення через угоду Microsoft з Activision Blizzard.

Такою інформацією поділилася інсайдер Міллі Аманд на своєму акаунті в Twitter. Раніше вона публікувала правдиві відомості про ігри та продукцію японської компанії.

"Поточне розслідування CMA щодо придбання компанією MS компанії AB дійсно затримало будь-які плани Sony щодо проведення презентацій. Ексклюзивні ігри та IP від провідних внутрішніх студій були "заблоковані". Sony вважає, що демонстрація додасть вагомості аргументам MS. Silent Hill і [секретна гра] Кодзіми були частиною шоу. Початковий анонс демонстрації був запланований на 11 жовтня, а сама демонстрація відбулася б 20 жовтня. Sony поки поставила [презентацію] на паузу", — написала Аманд.

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Sony проти угоди Microsoft і Activision Blizzard

У серпні японська компанія заявила, що Call of Duty важлива для PlayStation, і зараз ніхто не здатний створити конкурента франшизі шутерів від Activision Blizzard. Коли CoD перестане виходити на PS, це буде ударом для платформи.

Генеральний директор PlayStation Джим Райан літав до Брюсселя, щоб особисто висловити стурбованість майбутньою угодою Microsoft з Activision Blizzard.

В середині вересня антимонопольні органи Великобританії і Європи вирішили провести поглиблене розслідування майбутньої покупки. Sony привітала це рішення і заявила, що поглинання матиме "серйозні негативні наслідки для геймерів і майбутнього ігрової індустрії".

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