Гра здивувала навіть тих, хто був налаштований песимістично.

Starfield — це нова масштабна екшен-RPG від Bethesda Game Studios, творців The Elder Scrolls V: Skyrim. Гра повинна виявитися більш ніж масштабною. Користувачі зможуть відвідати тисячі планет і літати між ними на кораблі. Такі розміри викликали сумніви щодо опрацювання різних аспектів. Але якщо вірити словам інсайдера і ведучого подкасту XNC Кольта Іствуда, за це можна не переживати.

У своєму новому ролику інформатор розповів, що володіє зв'язками серед тестувальників. Останні повідомили йому про проблеми з Cyberpunk 2077 до релізу. А зараз вони поділися думкою про Starfield.

Всі тестувальники, які випробували нову гру Bethesda, залишилися під величезним враженням. Це стосується навіть тих, хто скептично ставився до проекту. У Starfield розробники змогли зібрати воєдино "все найкраще з The Elder Scrolls і Fallout, поліпшити і помножити". Тестери високо оцінили масштаби, основний сюжет та центральну механіку.

Більше інформації Іствуд не став розкривати, щоб не псувати сюрприз. До офіційного релізу до відомостей інсайдера варто ставитися скептично, хоча він дійсно попереджав про технічні неполадки Cyberpunk 2077 до виходу.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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