Схоже, гру почали створювати ще за часів переформатування Bethesda Softworks.

Redfall сміливо можна називати провалом. Гра отримала оцінки нижче середнього від критиків і користувачів. А в Мережі вже повно роликів, які демонструють баги і жахливий штучний інтелект в грі. Фанати Arkane Studios засмутилися через такий реліз, але ось Microsoft, схоже, чекала саме на фіаско. Корпорація ніколи не вірила в успіх Redfall, про що розповіли кілька інсайдерів.

Першим висловився інформатор і редактор Venture Beat Джефф Грабб. У свіжому випуску свого шоу він заявив: "Приблизно місяць тому я розмовляв з кимось, і він сказав: "Так, Redfall буде катастрофою". Я сказав: "Ну, почекаймо і подивимось", і, мабуть, мені слід було йому повірити. Він знав, про що говорив, і це як би... це прийшло з боку Microsoft. І я подумав: "Ну, ти знаєш, що вони в курсі". Мабуть, вони були в курсі. Що вона [Гра] у поганій формі".

Потім Грабб торкнувся політики корпорації. Керівництво ігрового підрозділу і Філ Спенсер, зокрема, не втручаються в управління придбаними студіями. Вони довіряють це менеджерами, які вже перебували на своїх посадах під час покупки. Тобто відповідальність за випуск Redfall в жахливому стані лежить на Arkane Studios і Bethesda Softworks.

Подібною інформацією також поділився інсайдер та редактор Windows Central Джез Корден: "Я можу підтвердити, що MS не брала участі у рішенні про затримку/випуск Redfall, але, можливо, вони повинні були це зробити. Це прямий Youngbloodening (відсилання до посередньої Wolfenstein: Youngblood від MachineGames – прим.)".

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті є багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийшла 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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