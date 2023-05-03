Противники впритул не помічають користувачів.

Redfall відхопила чимало критики від користувачів і преси. Один з аспектів, який лаяли найчастіше — це штучний інтелект. Окремі гравці були шоковані реалізацією ШІ. Вони опублікували ролики з демонстрацією безглуздої поведінки ворогів.

Відео виклали відвідувачі Reddit і Twitter під псевдонімами Neosss1995, PureDeadGaming і Perlrulez. На кадрах від користувачів помітно, як вороги-люди впритул не помічають гравця і стріляють з великою затримкою. Вони можуть просто стояти на місці, дивитися на головного героя і не діяти. А ще противники здатні почати безцільно бігати локацією посеред бою, замість ведення прицільного вогню.

З вампірами ситуація не краща. Навіть на максимальній складності штучний інтелект кровопивців не може похвалитися належним опрацюванням. Perlrulez в своєму ролику підпалював супротивників і вбивав кулаками, а вони ніяк не протидіяли. Один з вампірів взагалі відскочив за стінку, перестав бачити гравця і заодно намагатися атакувати.

Відео дня

PureDeadGaming свій ролик супроводив наступним повідомленням: "Не менш дратівливим в Redfall є людський ШІ ворогів, який іноді просто відмовляється діяти, коли навколо них проносяться голови. Я не вимагаю першокласного фланкування, але [навіть] у 2006 році це було б неприйнятно".

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті є багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийшла 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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