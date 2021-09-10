Студія Insomniac Games під час презентації PlayStation Showcase 2021 анонсувала другу частину супергеройського екшену Marvel's Spider-Man.
У грі буде дві Людини-павука: Пітер Паркер та Майлз Моралес. А антагоністом стане Веном.
Трейлер Marvel's Spider-Man 2
Попередня частина, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, вийшла в листопаді 2020 року на PS4 та PS5. За цей час гра розійшлася тиражем в 6,5 мільйона копій.
Прочитати рецензію УНІАН на Marvel's Spider-Man: Miles Morales можна за посиланням.
Перша частина Marvel's Spider Man вийшла на PlayStation 4 в 2018 році. На агрегаторі рецензій Metacritic гра отримала 87 балів від критиків і 8,6 бала від користувачів.