А ще в супергеройському екшені буде дві Людини-Павука: Пітер Паркер і Майлз Моралес.

Студія Insomniac Games під час презентації PlayStation Showcase 2021 анонсувала другу частину супергеройського екшену Marvel's Spider-Man.

У грі буде дві Людини-павука: Пітер Паркер та Майлз Моралес. А антагоністом стане Веном.

Трейлер Marvel's Spider-Man 2

Попередня частина, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, вийшла в листопаді 2020 року на PS4 та PS5. За цей час гра розійшлася тиражем в 6,5 мільйона копій.

Прочитати рецензію УНІАН на Marvel's Spider-Man: Miles Morales можна за посиланням.

Перша частина Marvel's Spider Man вийшла на PlayStation 4 в 2018 році. На агрегаторі рецензій Metacritic гра отримала 87 балів від критиків і 8,6 бала від користувачів.

Автор: Сергій Коршунов