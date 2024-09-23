Saber Interactive відчувають величезну відповідальність через успіх гри.

IGN взяла інтерв'ю у творчого директора Saber Interactive Тіма Віллітса, в якому він розповів про розробку Warhammer 40K: Space Marine 2 і про те, як успіх гри позначився на процесах усередині студії.

Віллітс розповів, що приголомшлива популярність Space Marine 2 змусила розробників Saber відчувати велику відповідальність за майбутні проєкти студії.

Space Marine 2 дійсно змінює все. Під час нашої корпоративної вечірки я виголосив невелику 30-секундну промову і сказав усій команді: "Це змінює всі наші подальші дії, починаючи з невеликих ігор, таких як ігри сторонніх видавців, і закінчуючи A Quiet Place наступного місяця. У нас скоро вийде Toxic Command з Focus. Усе, що ми робимо зараз, це змінить".

Також креативний директор поділився цікавою деталлю про розробку Space Marine 2: бюджет гри був удвічі меншим, ніж у Doom Eternal, над якою Тім Віллітс встиг попрацювати у 2019 році перед тим, як піти в Saber.

Команда, яка працювала над Warhammer 40K: Space Marine 2, активно вигадує ідеї для сюжетних DLC і навіть наступної частини серії, поділився Віллітс.

Наш геймдиректор Дмитро Григоренко запропонував кілька сюжетних ідей, які можуть стати або DLC, або сиквелом. Ми буквально затамували подих. До виходу залишилося два тижні. Нам просто потрібно, щоб пил влягся. Але я можу з упевненістю сказати, що ми не розчаруємо наших фанатів Warhammer у майбутньому. Це занадто великий успіх! Я знаю, що це очевидна річ, але, сподіваюся, ми ще довго будемо працювати над контентом Space Marine.

Але все таки просто зараз Saber сконцентрована на підтримці Space Marine 2. Студія готує велику кількість безкоштовного пост-релізного контенту, туди входить нова косметика, PVE місії, арени для PVP, а також нова зброя і "летальна" складність для сюжетної кампанії. Розробники поділилися своїми планами опублікувавши дорожню карту проєкту

Перший сезон

Підтримка ультрашироких моніторів

Приватні лобі для PvE.

Арена для спарингів на бойовій баржі.

Другий сезон

Нові PvE-місії та ще один вид ворогів.

"Летальний" рівень складності.

Нео-волкітний пістолет.

Третій сезон

Нові PvE-місії.

Новий вид ворогів.

Рангова система.

Додатковий PvP-режим і більше карт.

Розширення з бойовою баржею.

Четвертий сезон

Новий вид ворогів.

Режим "Орда".

Нова зброя

На релізі на початку вересня, Warhammer 40K: Space Marine 2 посіла 2-гу сходинку серед найпопулярніших ігор у Steam. Одноразовий онлайн проєкту на всіх платформах склав 2 мільйони осіб.

Нагадаємо, що нещодавно фанат Warhammer випустив короткометражний фільм про всесвіт. Gabriel Christtiane зняв стрічку практично наодинці, а саме виробництво фільму зайняло 4 роки.

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