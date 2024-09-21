Короткометражний фільм триває 50 хвилин.

Фанат всесвіту Warhammer 40K під ніком Gabriel Christtiane практично самотужки намалював короткометражний фільм Awakening - Warhammer 40K. Габріель захоплюється 3D дизайном і вже багато років викладає на своєму YouTube каналі короткометражки власного виробництва.

На 50 хвилин анімації в Awakening - Warhammer 40K автор витратив 4 роки. Усім, за винятком озвучки та звукових ефектів, Габріель займався сам: зробив моделі персонажів, анімував, написав сценарій.

За сюжетом фільму космодесантники з ордену Темних Ангелів прибувають на планету Red Omega 3, де перед ними поставили завдання знищити династію Некронів, що прокидається. Але навіть для найкращих воїнів Імперіуму, пряме зіткнення зі стародавньою расою в їхній гробниці обіцяє смертельну небезпеку.

Нагадаємо, що Warhammer 40.000: Space Marine, яка нещодавно вийшла, стала другою за популярністю грою в Steam, обійшовши S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl.

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