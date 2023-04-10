Джек Блек знижував голос під час озвучення.

Знаменитого антагоніста Боузера в новому анімаційному фільмі "Супербрати Маріо в кіно" виконав Джек Блек. Актор надихався голосом Дарта Вейдера, коли записував репліки для лиходія.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню IGN. Блек заявив: "Дарт Вейдер — моя улюблена частина "Зоряних війн", і без Дарта Вейдера цей фільм дуже нудний". Потім журналісти запитали, чи надихався актор голосом Лорда ситхів при озвученні Боузера. На це виконавець відповів: "Я б сказав так, трішки. Дарт Вейдер має нижчий реєстр, і мені теж довелося говорити нижче, ніж мій природний голос".

Однак актор встиг протестувати різні варіанти, поки не зупинився на версії, натхненній легендарним ситхом: "Я пробував з британським акцентом. Я пробував з невеликим південним акцентом. Я робив багато різних речей і в підсумку зупинився на тому, що вийшло у фільмі".

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За виробництво мультфільму відповідала студія Illumination. Сюжет стрічки не відрізняється від загального канону ігор франшизи Mario. Головний герой буде в черговий раз рятувати Грибне королівство.

Центральні ролі в стрічці виконали Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартіна, Джек Блек та інші голлівудські зірки.

Прем'єра мультфільму в кінотеатрах відбулася 7 квітня поточного року. Пізніше картина вийде в потоковому сервісі Netflix.

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