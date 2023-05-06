Сума перевищила мільярд доларів.

Hogwarts Legacy може і не увійде в число кращих ігор року, проте вона вже принесла колосальний дохід. Нова екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" заробила понад мільярд доларів.

Про це стало відомо з фінансового звіту Warner Bros. Discovery за перший квартал 2023 року. Компанія повідомила про продажі 15 мільйонів копій Hogwarts Legacy. Завдяки цьому в сукупності вдалося отримати дохід понад $1 мільярда.

Тут важливо уточнити, що статистика стосується лише ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. На консолях минулого покоління гра вийшла тільки вчора, 5 травня. А реліз на Nintendo Switch відбудеться 25 липня. Враховуючи розмір аудиторії PS4 і Xbox One, можна сміливо припустити, що в другому кварталі 2023 року показник продажів значно збільшиться.

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Нагадаємо, в середині квітня старший глобальний бренд-менеджер Warner Bros. Арієн Дарбі написав про 12 мільйонів проданих копій Hogwarts Legacy і $850 мільйонів доходу від гри. Цей показник на 256% перевищив очікувані результати. Однак у звіті Warner Bros. Discovery присутні ще більш вражаючі цифри.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийшла 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра заглянула 5 травня, а на Nintendo Switch з'явиться 25 липня.

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