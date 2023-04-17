Гра перевищила заплановані показники на 256%.

Hogwarts Legacy виявилася феноменальним успіхом для Warner Bros. Компанія розкрила феноменальні продажі гри, які перевершили очікувані показники на 256%.

Про це стало відомо завдяки публікації старшого глобального бренд-менеджера Warner Bros. Арієна Дарбі у своєму профілі на LinkedIn. Він написав: "Продажі на старті склали 256% від запланованих і перевищили 12 млн. одиниць у перші два тижні, що принесло дохід понад $850 млн. Додаткові 1,8 млрд. показів було отримано завдяки першій у своєму роді програмі Fusion, організованій WBD gaming, і побитий рекорд Twitch за кількістю одночасних глядачів у піку для однокористувацької гри — 1,3 млн. переглядів".

Раніше видання GamesIndustry.biz повідомляло, що продажі ігор у першому кварталі 2023 року були вищими, ніж у 2022-му. Хоча під час аналогічного попереднього періоду вийшли такі блокбастери як Elden Ring та Horizon Forbidden West. Але завдяки Hogwarts Legacy показники зросли на 6%.

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Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийшла 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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