Empress вже зламала Monster Hunter Rise з доповненням Sunbreak.

Хакерка Empress, яка сама назвала себе дівчиною, зламала Monster Hunter Rise з масштабним доповненням Sunbreak та іншими добавками. Основна гра вийшла на ПК рік тому, а згадане DLC — наприкінці січня. Своєю наступною ціллю зловмисниця назвала Hogwarts Legacy — екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера", яка вийде наступного тижня.

Після злому Monster Hunter Rise Empress опублікувала на форумі Reddit довге повідомлення. У ньому вона в звичному стилі закликала компанії не використовувати DRM-захист Denuvo, назвавши його "раком" індустрії. Потім хакерка зізналася, що 16 версія технологія доставила їй проблем. Саме тому злом Monster Hunter Rise забрав багато часу. Однак тепер все змінилося.

"Що ж, я вирішила, що входжу в повністю нову фазу. Я більше не збираюся витрачати від 6 місяців до року і більше на злом. З цього моменту і надалі я відкладаю вбік більшість своїх особистих справ і починаю працювати над провідними і найбільш очікуваними іграми, на [злом] яких люди безпосередньо жертвували на релізі або незабаром після цього", — написала Empress.

Відео дня

За словами хакерки, наступною зламаною грою стане Hogwarts Legacy. Вона обіцяє випустити піратську версію через десять днів після релізу. Тобто проект може з'явитися на торрент-трекерах 20 або 17 лютого, якщо відштовхуватися від раннього доступу в Deluxe-виданні.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: