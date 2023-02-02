Ролик включає уривки з різних фрагментів проходження.

Студія Avalanche Software і видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment підготувалися до виходу Hogwarts Legacy — першої масштабної екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера". Розробники вже випустили релізний трейлер гри, хоча до запуску ще залишається тиждень.

Ролик включає різноманітні моменти з проходження проекту. Протягом перших хвилин глядачам демонструється нарізка з відвідуванням всіляких уроків в Гогвортсі. Головний герой Hogwarts Legacy вступив відразу на п'ятий курс і отримав можливість навчатися у найвеличніших чаклунів свого часу. Серед них є і професор Візлі, предок Рона.

На відео показується, як протагоніст отримує чарівну паличку і відвідує кілька дисциплін: заклинання, догляд за магічними істотами, гербологію та інші. А в другій половині присутня нарізка битв і діалогів з персонажами. Гравцям в ролі головного героя доведеться зіткнутися з безліччю небезпек. Сюди відносяться тролі, темні чарівники, які використовують різні заклинання, дракони тощо.

Розробники не забули і про головну особливість "Гаррі Поттера" — різноманітність чар. У трейлері є фрагменти із застосуванням декількох заклинань. Наприклад, головний герой захистився від ворожих чар за допомогою "Протего" і атакував "Інсендіо".

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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