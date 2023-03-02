Поки незрозуміло, що саме це буде.

Після вересневого витоку матеріалів з Grand Theft Auto 6 ніхто вже не сумнівається в активній розробці гри. Завдяки опублікованим відео та скриншотам усі дізналися, як виглядає дуже рання збірка гри. Після цього видавництво Take-Two запевнило, що інцидент не вплине на плани розробників. Однак ніякою офіційною інформацією про проєкт компанія не поділилася. Творці з Rockstar Games теж зберігали мовчання, але скоро воно може перерватися. На це натякнув відомий репер 50 Cent.

Виконавець опублікував на своєму офіційному акаунті в Twitter зображення з логотипом і написом Vice City. Він підписав картинку словами: "Я поясню це пізніше, GreenLightGang — це г*вно більше, ніж POWER, повірте мені".

Заява 50 Cent потребує певного уточнення. Green Light Gang — це шоу, яке продюсує репер, а POWER — парфуми його виробництва. У хештегах Виконавець вказав алкогольні напої. Як саме це в'яжеться з серією Grand Theft Auto, поки незрозуміло. Однак більшість користувачів вважають, що 50 Cent натякає на свою появу в GTA 6, і це нібито буде крутіше, ніж його попередні проєкти. Серед теорій також згадуються вихід оновлення для Grand Theft Auto Online з репером і анонс екранізації Vice City в якості фільму або серіалу.

Відео дня

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні і Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і провокаційною в порівнянні з попередніми частинами.

Вас також можуть зацікавити новини: