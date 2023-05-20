Легендарну серію файтингов збираються перезапустити.

Mortal Kombat 1 нарешті офіційно анонсували. Розробники опублікували перший трейлер і поділилися нечисленними подробицями. А інша частина деталей просочилася в інтернет з різних джерел. Ми зібрали всю інформацію про гру в цьому матеріалі.

Історія в Mortal Kombat 1

Фанатів чекає м'який перезапуск серії. У проєкті представлять нову часову лінію, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Від його особи ведеться розповідь в дебютному трейлері з демонстрацією декількох персонажів і червоного затемнення сонця.

Герої залишаться незмінними, але отримають інші історії. Сюжет багато в чому буде присвячений походженню бійців в рамках перезапущеного всесвіту і взаєминам між ними. Найяскравіший приклад — Скорпіон і Саб-Зіро більше не вічні вороги, на що недвозначно натякнув дебютний трейлер. Тобто про старі суперництва і союзи можна забути, адже NetherRealm Studios вирішила переписати канон.

Розробники також пообіцяли, що сюжет буде кінематографічним і захоплюючим. Є несподівані повороти, а окремих персонажів покажуть з повністю іншого боку.

Список бійців

Повний перелік доступних персонажів поки не оголосили. Однак з трейлера стало відомо, що в Mortal Kombat 1 з'являться Скорпіон, Саб-Зіро, Лю Кан, Кітана, Міліна і Кунг Лао. А у відповідях на популярні питання на офіційному сайті гри також згадуються Рейден і Джонні Кейдж.

Завершує перелік офіційно підтверджених бійців Шан Цунг, якого можна отримати за попереднє замовлення файтинга. Однак є ще інформація від інсайдерів і з витоку. Після анонсу Mortal Kombat 1 на сайті італійського відділення Amazon з'явився список персонажів з Kombat Pack 1 — першого доповнення до гри. Сюди відносяться Патріот, Миротворець, Такеда, Єрмак, Куан Чі і Невразливий з однойменного мультсеріалу.

Про перших двох гостьових бійців інсайдер і редактор Windows Central Джез Корден згадував ще до анонсу Mortal Kombat 1. І раз ця інформація підтвердилася, то його слова про Конана теж з великою часткою ймовірності виявляться правдою. Згаданого бійця можуть додати в Kombat Pack 2.

Геймплейні деталі

Щоб побачити, як грається Mortal Kombat 1, доведеться дочекатися PlayStation Showcase. Розширену демонстрацію файтинга пообіцяли показати на презентації Sony.

На поточний момент лише відомо про перероблену бойову систему і наявність безлічі режимів, включаючи стандартні багатокористувацькі бої. Фірмові фаталіті теж нікуди не подінуться, а з нових механік з'явиться заклик камео-бійців. Вони зможуть якимось способом допомагати в боях. Список цих персонажів буде окремим від основного переліку.

Дата виходу, видання та ціна

Mortal Kombat 1 стане доступна 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch. У серпні пройде бета-тестування, доступ до якого отримають всі, хто оформить попереднє замовлення гри.

Стандартне видання файтинга коштує 1849 гривень в Steam і Epic Games Store. Ціна на PlayStation поки невідома, тому що в українському сегменті PS Store сторінка Mortal Kombat 1 не з'явилася. Однак на Заході вона становить $70.

Преміальна версія файтинга на ПК поширюється за 2599 гривень. Вона включає ранній доступ до гри з 14 вересня, 1250 одиниць спеціальної валюти і доповнення Kombat Pack. Розробники повідомили, що до складу добавки увійдуть шість персонажів, інформація про яких присутня вище, п'ять камео-бійців і образ для Джонні Кейджа із зовнішністю Жан-Клода Ван Дамма.

За колекційне видання доведеться віддати $249,99. У нього входить весь контент з преміальної версії, ранній доступ, а також фігурка Лю Кана, унікальний вигляд для цього персонажа, стілбук, три картки з малюнками і ще 1450 одиниць спеціальної валюти (2700 в цілому).

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