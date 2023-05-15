NetherRealm Studios поступово публікує тизери нової частини Mortal Kombat і дражнить фанатів близьким анонсом, хоча про розробку гри відомо вже давно. А тим часом інсайдери розкривають все більше інформації про проект. Нещодавно стало відомо, хто буде третім гостьовим персонажем.

Інформацією поділився редактор порталу Windows Central Джез Корден, який раніше натякав на повноцінний анонс файтинга в травні. У новому випуску подкасту Xbox Two він заявив, що гостьовим персонажем у продовженні Mortal Kombat стане Конан. Це вигаданий воїн-варвар із циклу повістей про Хайборійську Еру за авторством Роберта Ірвіна Говарда. Після смерті письменника про героя почали випускати твори інші митці.

В якому саме вигляді постає персонаж в новій Mortal Kombat, поки невідомо. Раніше Джез Корден повідомляв про ще двох гостьових бійців — Миротворця з однойменного серіалу і Патріота з "Хлопаків". При цьому образи героїв можуть бути засновані на першоджерелах в особі книг і коміксів, а не екранізаціях.

Що відомо про нову Mortal Kombat

Офіційні подробиці про гру поки не надходили, а всіма відомостями ділилися перевірені інсайдери. Файтинг вийде під назвою Mortal Kombat 1 і стане своєрідним перезапуском серії.

Реліз відбудеться у вересні 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Ціна стандартного видання проєкту складе $ 70.

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