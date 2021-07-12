Це найдорожча колекційна гра за всю історію.

Днями на аукціоні Heritage був виставлений на продаж запечатаний картридж з грою Super Mario 64. До початку торгів лот оцінювали у $100 тисяч, а пішов з молотка він за $1,56 мільйона. Таким чином Super Mario 64 став найдорожчою колекційною грою за всю історію.

Картридж вдалося продати так дорого, оскільки його стан оцінювався у 9,8 з 10 – тобто "як новий". А таких у світі менш як п'ять копій, передає видання IGN.

"Що ж, ми втратили дар мови", – поділилися емоціями представники аукціонного дому Heritage після торгів.

За кілька днів до цього на аукціоні Heritage був проданий картридж з грою The Legend of Zelda для консолі NES. Його статки оцінювалися в 9 балів, і за нього віддали $870 тисяч.

Детальніше про Super Mario 64

Super Mario 64 – це перша тривимірна гра про Маріо. Вона вийшла на консоль Nintendo 64 в 1996 році.

Mario 64 вважається однією з найвпливовіших ігор 3D-платформерів.

У вересні 2020-го, коли франшизі Mario виповнилося 35 років, Nintendo випустила на Switch збірку All-Stars, куди увійшло й перевидання Super Mario 64.

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Автор: Сергій Коршунов