Конрад Томашкевич працює над RPG в антуражі темного фентезі.

У травні минулого року CD Projekt RED покинув Конрад Томашкевич. Він керував розробкою The Witcher 3: Wild Hunt і був ледве не ідейним натхненником гри. Саме завдяки директору проект перетворився на шедевр на століття. Майже рік Конрад Томашкевич нічого не розповідав про свою подальшу кар'єру, а тепер стало відомо, що він заснував нову студію під назвою Rebel Wolves. Команда вже приступила до створення своєї дебютної гри. Це буде RPG зі ставкою на варіативність.

В інтерв'ю Gamesindustry.biz Конрад Томашкевич заявив: "Ми пишаємося нашими минулими досягненнями, але ми жадаємо більшого. Ми хочемо експериментувати, розширювати межі, відкривати нові способи розповідати історії у відеоіграх. Ми подумали, що створення нової компанії, де все буде залежати від нас, дасть нам свободу і дозволить піти на ризик, необхідний для реалізації цих амбіцій".

Керівник також коротко висловився про перший проект Rebel Wolves: "Ми хочемо відтворити відчуття рольової гри, де ваші можливості здаються безмежними, де світ реагує на ваш вибір, і де кожне рішення має значення".

Більше інформації про Rebel Wolves

У студію увійшли досвідчені розробники, які працювали над The Witcher, Cyberpunk 2077, Thronebreaker: The Witcher Tales і Shadow Warrior 2.

Зараз команда включає близько двадцяти осіб, але Томашкевич планує найняти ще приблизно шістдесят фахівців.

Дебютна гра Rebel Wolves створюється на рушії Unreal Engine 5 і відзначиться антуражем темного фентезі.

Нагадаємо: Конрад Томашкевич працював у CD Projekt RED протягом сімнадцяти років. Минулої осені його звинуватили в неналежній поведінці по відношенню до підлеглих. Внутрішнє розслідування виправдало керівника, але він все одно вирішив покинути CDPR.

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