Як це зазвичай буває, постаралися ентузіасти зі своїми модифікаціями.

У всесвіті The Witcher відьмаки не випадково носять медальйони. Ці прикраси попереджають своїх власників про небезпеки. Завдяки їм відьмаки можуть вчасно зреагувати на загрозу і уникнути смерті. У Геральта є медальйон Школи Вовка, який в першій частині ігрової серії вібрував поруч з монстрами. А ось в The Witcher 3: Wild Hunt такої особливості немає, і це вирішив виправити користувач під псевдонімом plasticmetal. Він створив дві модифікації, які роблять медальйон корисним аксесуаром.

Читайте такожУ The Witcher 3 додали нового Геральта – Генрі Кавілла з серіалу "Відьмак" від NetflixМоди ентузіаста називаються Active Medallion і The Wolf Medallion. Після їх установки прикраса на шиї Геральта буде вібрувати і світитися поруч з монстрами, чарівницями і місцями сили. Тобто медальйон зможе відчувати магію неподалік від гравця і попереджати про це.

Автор модифікацій також реалізував гнучкі налаштування відьмачого аксесуара. Користувачі вільні змінювати зовнішній вигляд прикраси, відповідно до своїх побажань. Щоб завантажити модифікації Active Medallion і The Wolf Medallion, потрібно зареєструватися на сайті Nexus Mods і увійти в свій обліковий запис.

Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

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