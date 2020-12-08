Камео автора Metal Gear можна зустріти під час проходження одного з квестів.

Вчора спало ембарго на публікації оглядів довгоочікуваного польського екшену Cyberpunk 2077. У процесі проходження гри журналісти помітили серед персонажів камео автора Metal Gear та Death Stranding – Хідео Кодзіму.

Як передає видання Game Informer, знаменитого японського геймдизайнера можна зустріти вже через кілька годин сюжетної кампанії. Перед початком квесту"Пограбування" головному герою потрібно потрапити в свій номер готелю Konpecki Plaza. Але автори радять не поспішати і спочатку дослідити готель. Якщо пройти з вестибюля в задню частину будівлі, можна побачити бар, де в одній з кабінок сидить персонаж на ім'я Осіма. Виглядає він точно так же, як і Хідео Кодзіма.

Примітно, що його 3D-модель розробники Cyberpunk 2077 публікували ще влітку, коли вітали Кодзіму з успішним випуском гри Death Stranding на ПК.

У Cyberpunk 2077 гравці можуть підійти до персонажа Кодзіми і поспілкуватися з ним.

Гра вийде 10 грудня на ПК, Xbox One та PlayStation 4. Пізніше розробники випустять патч, який поліпшить гру для консолей нового покоління.

Про що Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – це гра в жанрі action/RPG з видом від першої особи, створена за мотивами настолки "Кіберпанк 2020".

Гру розробляє студія CD Projekt RED, яка до цього випустила успішний фентезі-блокбастер "Відьмак 3: Дике полювання".

Сюжет Cyberpunk 2077 розповідає про пригоди персонажа на ім'я Ві в місті майбутнього – Найт-Сіті.

Одного з ключових героїв, рок-зірку Джонні Сільвергенда зіграв Кіану Рівз. Актор розповів, що за рівнем свободи дій він ще не бачив жодної гри, схожої на цю.

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Автор: Сергій Коршунов