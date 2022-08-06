Гра стане доступна 9 лютого 2023 року на ПК.

Київська студія Frag Lab випустила свіжий трейлер свого багатокористувацького шутера Shatterline і розкрила дату релізу. Гру не доведеться довго чекати — вона надійде в продаж 9 лютого 2023 року на ПК (Steam).

У новому кінематографічному ролику розробники показали похмурий острів, на якому впав літак. Один з вцілілих в результаті авіакатастрофи заразився невідомою хворобою або вірусом. Чоловік почав трансформуватися, а на його тілі з'явилися кристалічні нарости. Потім в трейлері демонструють групу бійців, яка прибула на місце падіння. Тут солдати зіткнулися з величезним монстром.

Shatterline зараз знаходиться в стані "бети" і поступово рухається до релізу. Frag Lab проводить регулярні ігрові тести разом зі спільнотою фанатів. Кілька місяців тому київська студія втратила видавця в особі Wargaming, але продовжила розробку шутера. За цей час вона виправила сотні багів і поліпшила відчуття від зброї.

Shatterline — основні подробиці

Це шутер від першої особи, в якому об'єднані елементи PvE, PvP і "рогалика".

Користувачі зможуть проходити кооперативні місії в форматі "Експедицій" і брати участь в боях з іншими людьми. У змаганнях між гравцями будуть доступні режими "Захоплення", "Підрив" і "Ескорт".

У Shatterline реалізують вісім оперативників, 25 одиниць зброї і різноманітні модифікації для неї.

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