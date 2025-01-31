Наприкінці лютого розробники проведуть закрите бета-тестування, а вже в березні випустять гру в реліз.

Студія Tripwire Interactive оголосила дату виходу Killing Floor 3, кооперативний шутер з'явиться на ПК, Playstation 5 і Xbox Series 25 березня. Передзамовлення вже відкриті: стандартне видання коштує 740 гривень, а Deluxe і Nightfall видання обійдуться в 1155 і 1480 гривень відповідно.

Події гри розгортаються у 2091 році. Гравці візьмуть на себе роль бійців загону "Сутінки", які протистоять корпорації Horizon та її армії мутантів. Розробники обіцяють, що вороги стали не тільки швидшими і сильнішими, а й отримали більш розвинений інтелект, що зробить битви складнішими.

Гравцям буде доступний широкий арсенал зброї: від катан до вогнеметів і кулеметів. Також перероблена система MEAT, яка робить розчленування і добивання мутантів ще більш видовищними.

Відео дня

З 20 по 24 лютого пройде закрите бета-тестування Killing Floor 3. Подати заявку на участь можна вже зараз.

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