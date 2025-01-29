Работу над Fallout: Nuevo Mexico только недавно возобновили после заморозки.

Fallout: Nuevo Mexico, амбітний фанатський мод для Fallout: New Vegas, який обіцяв перенести гравців у постапокаліптичний Нью-Мексико, остаточно закрито.

Проєкт зіткнувся з труднощами у 2024 році, коли розробку призупинили, але незабаром відновили. Однак тепер його творець підтвердив, що роботу над модом припинено назавжди.

Автор проєкту Zapshock опублікував повідомлення в Discord, пояснивши своє рішення. Він зізнався, що присвятив моду тисячі годин, ночі та дні, зустрів на цьому шляху безліч талановитих людей і отримав цінний досвід. Однак невелика команда (менше чотирьох осіб), величезний обсяг роботи і зростаючі фінансові та особисті витрати зробили подальший розвиток неможливим.

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Fallout: Nuevo Mexico був анонсований 2021 року і швидко привернув увагу шанувальників серії. Однак у 2024 році проєкт почав втрачати стабільність: з YouTube-каналу мода зникли всі відео, а більшу частину каналів на Discord-сервері було видалено. Пізніше розробники підтвердили, що роботу припинено, а Zapshock взяв паузу в активній участі в спільноті.

Незважаючи на тимчасові труднощі, мод несподівано повернувся восени 2024 року з новим трейлером, у якому показали масштабні бої за контроль над руїнами Мехіко, найбільшого хаба в грі.

"Усім, хто підтримував цей проєкт словами, зворотним зв'язком, ентузіазмом або просто вірив у нашу ідею, спасибі від щирого серця".

Скасування Fallout: Nuevo Mexico відбулося незабаром після закриття ще одного великого мода, Fallout: Vault 13. Однак для шанувальників серії залишаються хороші новини: проєкт Fallout: London, який вийшов влітку 2024 року, продовжує розвиватися. Розробники вже працюють над доповненням, реліз якого очікується у 2025 році.

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